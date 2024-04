Le point de permis cadeau commence à tuer

« Mauvais mois de mars pour la sécurité routière » titrait Caradisiac lundi dernier.

Effectivement, 31 % de tués en plus qu’en mars 2023, 254 morts contre 194, c’est une hausse parfaitement énorme, comme on en voit très rarement.

Je scrolle sur les commentaires de l’article. On y évoque le fait que cette année, mars comptait cinq week-ends, un de plus que l’an passé, mais aussi les trottinettistes inconscients à qui il faudrait imposer le casque, le contrôle technique moto inutile ou trop laxiste, le comportement des motards en interfile, leur manque d’équipement…

En faisant défiler les messages, je bous, je trépigne.

Comment peut-on expliquer soixante tués et cent vingt blessés graves de plus à partir de facteurs qui n’ont connu aucune évolution significative depuis plus d’un an ?

Alors quoi ? L’éléphant dans la pièce, le facteur décisif, personne ne le voit ?

2003, tout à coup, nos voitures sont plus sûres

Cette façon d’expliquer un phénomène brutal par des facteurs constants ou faiblement évolutifs et d’occulter la cause évidente, cela me rappelle 2003. Quand, après l’apparition puis la multiplication des radars automatiques et l’instauration de la tolérance zéro par l’automatisation du système répressif, le nombre de victimes de la route avait spectaculairement diminué, de 21% en un an, soit 1 500 tués de moins. Et plus de 2000 si on compte la forte baisse constatée dès l’été 2002, bien avant le premier radar, quand Jacques Chirac, battage médiatique à l’appui, décréta la sécurité routière grande cause de son mandat. Une embellie pareille, c’était du jamais vu depuis les années 70.

Pourtant, beaucoup de mes confrères et de commentateurs avaient expliqué – et certains y croient encore aujourd’hui - cette chute brutale de la mortalité par les progrès des véhicules : habitacles renforcés, ABS, airbags, etc.

Dix ans que ces équipements se répandaient dans nos autos et dix ans que la courbe des tués ne descendait que très mollement (10 300 morts en 1990, 7 600 en 2000 mais 7 700 en 2001). Et en 2003, paf, tout à coup ces trucs et ces machins se révèlent soudain efficaces. Comment croire cela ?

Le nœud coulant se desserre

Bêtise ou mauvaise foi, je ne saurais dire, mais aveuglement c’est certain.

Aujourd’hui, l’éléphant dans la pièce, que personne ne voit ou ne veut voir, c’est le point de permis que l’on ne perd plus depuis le premier janvier pour un excès de vitesse de moins de 5 km/h.

Ces petits dépassements qui ne sont plus sanctionnés que d’une amende à 45 € (paiement dans les 15 jours) déclenchaient 60 % des flashs. Et ceux de moins de 10 km/h, et dont le nombre va mécaniquement remonter, quasiment 90 %.

Le fait que la grande majorité de nos excès de vitesse ne coûte plus aucun point revient à tuer le principe même du permis à point qui fonctionne comme un nœud coulant : plus on tire sur la corde, plus ça serre le kiki. Désormais, en tablant sur un stage à 4 points permis tous les ans et le point perdu recrédité après 6 mois sans faute, il faudra énormément tirer dessus pour risquer la mise à pied.

Comme je le prédisais ici, les conducteurs ont commencé à s’adapter à la nouvelle donne et après un mois de janvier à + 6 % de tués, février à + 3 %, voici mars à + 31 %.

Il y a pile un an, je prédisais des dizaines de tués supplémentaires en 2024 ; après trois mois, on en est déjà à sept dizaines.

On me rétorquera qu’un si petit changement ne peut avoir un effet aussi énorme, que rouler 6 % plus vite que 90 km/h, ça ne change pas grand-chose, que les gens ne se sont pas mis à rouler comme des dingues et même que peu de personnes peuvent se permettre des prunes à 45 €.

Et puis, que 5 km/h, ce n’est pas grand-chose, la vitesse d’un homme en marche…

La multiplication des minuscules

Il faut se représenter les choses autrement : en gros, 40 millions de conducteurs qui ont un risque infime, voire infinitésimal, de mourir sur la route. Et quand cela survient, c’est pour une raison infime, un minuscule écart du volant, un minuscule moment d’inattention, un minuscule verre en trop, un minuscule énervement, une minuscule erreur d’appréciation, un minuscule quart de seconde trop tard, à vous de compléter la liste. Sans oublier les minuscules km/h en trop qui font que la roue en appui ripe dans le bas-côté, que la voiture s’arrête trop tard ou percute plus fort…

C’est la multiplication de ces minuscules probabilités et événements par le nombre immense de conducteurs sur la route qui fait les bilans annuels à 3 000 ou 4 000 morts. Admettons même que les trois quarts des conducteurs ne profitent pas du point offert et ne changent rien à leur allure, il en resterait 10 millions à se relâcher du tachymètre.

J’ajouterai que 4, 5 ou 6 % de vitesse en plus, ce n’est pas 4, 5 ou 6 % de violence en plus en cas de collision, ni 4, 5 ou 6 % de contrainte supplémentaire à gérer pour les pneus ou les freins, mais, sachant que E = (1/2) mv2, bien davantage.

Rester sous la couette et attendre le bilan de 2024 ?

Cette hécatombe était donc prévisible. À la Sécurité routière qui dépend du ministère de l’Intérieur que dirige Gérald Darmanin, nul ne pouvait ignorer ce qui allait se passer. Le ministre a-t-il été bien informé ?

Surtout que faire maintenant ? Attendre les statistiques d’avril puis de mai qui ne seront sans doute pas meilleures et peut-être bien pires ? Rester sous la couette et attendre le bilan 2024 - pas avant mars 2025 - et qui s’avérera au mieux mauvais, au pire catastrophique ?

Ça ne tiendra pas jusque-là. Sachant qu’il est politiquement impossible, sauf changement de ministre, d’admettre la grosse bourde et de revenir sur le fameux « point cadeau », sachant que les forces de l’ordre ne seront guère disponibles pour mettre du bleu au bord des routes avant la fin des JO et la rentrée de septembre, il reste très peu de possibilités pour faire lever le pied en ce printemps et cet été.

Ajouter des radars ? Cela prendrait du temps, le résultat n’est pas assuré et on ne couvrira jamais le million de kilomètres de nos départementales et communales, les routes les plus meurtrières.

Alors puisqu’il va bien falloir réagir avant que la situation ne s’aggrave, je fais le pari qu’à la prochaine forte hausse de la mortalité, on va sonner le tocsin et nous présenter une mesure choc : une hausse drastique du montant des amendes pour excès de vitesse. Je prédis un doublement et parie que cela fonctionnera, que nous lèverons le pied et que le nombre de morts regagnera son étiage.

À la fin, le populisme présente toujours l’addition.