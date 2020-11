Le portrait-robot d'un acheteur de voiture en 2020

Quelles sont les habitudes des Français pour l'achat d'une automobile ? Le Club Identicar, une complémentaire auto, a voulu le savoir en interrogeant ses clients. 23 183 ont répondu du 12 au 15 octobre. Et parmi ceux-ci, 10 440 ont changé de voiture cette année.

Premier fait intéressant, les Français aiment changer régulièrement. Près de six répondants sur dix (59 %) changent tous les 3 à 5 ans. Toutefois, un tiers a dit changer le moins souvent possible, notamment à cause du coût. L'enquête confirme sans surprise que le prix est le critère de choix numéro 1, pour 29 % des sondés. Parmi les répondants, 42 % disent avoir un budget de 15 000 à 25 000 €. 20 % ont un budget sous 15 000 €. Pour le financement, le crédit reste le moyen le plus utilisé (34 %), mais près d'un tiers des répondants (31 %) paie cash. La LOA est aussi très bien représentée avec 27 %, contre 8 % de LLD.

Deuxième fait intéressant de l'enquête : pour 41 % des répondants, la marque n'a pas d'importance. Beaucoup de Français n'ont donc pas juré fidélité à un label ! D'ailleurs, pour 20 % des sondés, le premier critère est le design. Le coup de cœur est encore important en automobile. Il y a quand même 27 % des sondés qui se sont dits fidèles à leur vendeur ou leur concession depuis des années.

Lorsque vient le projet d'achat, 41 % des personnes interrogées se rendent dans la concession la plus proche. Un peu plus de la moitié (55 %) y va avec son/sa conjoint/e et 11 % avec une personne de confiance qui s'y connaît. Mais 33 % des répondants ont dit que leur premier réflexe était de faire des recherches sur internet. Toutefois, l'achat en ligne reste marginal.

Parmi les répondants qui ont acheté un véhicule cette année, on note que 12 % l'ont expliqué par le besoin de se faire plaisir après le confinement ! Pour 25 %, la motivation a été les bons plans en concession. Pour 45 %, c'était surtout l'ancienneté de leur véhicule qui était la raison.