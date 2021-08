Le premier pick-up électrique Chevrolet fait dans la démesure

General Motors a débuté sa grande campagne de teasers sur ses gros modèles électriques. Et après le GMC Hummer EV, c'est au tour de la meilleure vente du groupe, toute catégorie confondue, de se convertir au zéro émission. Le pick-up Chevrolet Silverado va en effet effectuer la transition pour ne pas laisser trop de champ libre au concurrent direct, le Ford F150 Lightning. Surtout, c'est un passage quasi obligé, alors que le président Joe Biden a annoncé attendre au moins 50 % de ventes en électrique de la part des constructeurs d'ici 2030.

Mais électricité ne rimera pas avec raison et mesure. Plutôt avec déraison et démesure : ce Silverado aura droit aux roues arrière directrices, mais aussi à des jantes 24 pouces (!) et à une batterie lui permettant d'effectuer près de 650 km sur une charge.

Le Silverado électrique partagera la plateforme Ultium de General Motors avec le Hummer EV, mais rien ne dit pour l'heure si le pick-up adoptera la motorisation de plus de 1000 ch...