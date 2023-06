Le prix des voitures électriques baisse sur le marché de l'occasion

Depuis la crise du covid-19, le marché automobile a été profondément perturbé par les fermetures d’usines et les pénuries des semi-conducteurs en plus des changements comportementaux des clients. Alors que l’inflation galopante touche tous les pans de l’industrie mondiale, le prix des voitures neuves n’a cessé d’augmenter dans de grosses proportions depuis deux ans. Dans le même temps, les délais de livraison se sont allongés à cause des soucis dans les chaînes de production. Tout cela a bien évidemment eu des répercussions sur le marché de l’occasion, où les prix ont grimpé en flèche depuis 2020 en raison de la hausse de la demande et de la contraction du parc de véhicules disponibles.

Après des hausses spectaculaires l’année dernière, les prix de vente sur ce marché de l’occasion se sont enfin stabilisés au premier trimestre de l’année 2023 d’après les données de La Centrale, collectées sur plusieurs millions de véhicules par an. Toujours d’après ces chiffres de La Centrale, les prix sont également restés stables sur le second trimestre 2023 avec une très légère baisse de 0,3% du prix moyen des véhicules d’occasion, toutes catégories confondues, par rapport au premier trimestre 2023. Dans le détail, l’évolution de ces prix n’est pas la même selon la catégorie : les modèles les plus récents augmentent un peu leur valeur (+1,4%) alors que les modèles âgés de 2 à 8 ans stagnent totalement. Les modèles plus anciens ont en revanche la cote avec une hausse de 14,9% de la valeur moyenne pour les véhicules âgés de 8 à 15 ans et de 15,8% pour les autos âgées de plus de 15 ans. Les possibles changements de stratégie des villes au niveau des ZFE ont-ils déjà un effet sur le marché ?

Un net repli de l’électrique et des hybrides

Phénomène déjà observé au premier trimestre 2023, le prix de vente moyen des voitures électriques et hybrides baisse sur le second trimestre 2023. Le recul est en moyenne de 5,7% par rapport au premier trimestre 2023 et de 5,7% également par rapport au second trimestre 2022 alors que toutes les autres catégories de voitures d’occasion ont progressé en valeur depuis. Il faut dire que la valeur de ces véhicules hybrides et électriques avait énormément augmenté depuis 2020. Et de manière générale, les prix restent très élevés sur tout le marché de l’occasion par rapport aux niveaux de 2020. En raison de l’évolution du prix des voitures neuves et notamment de l’augmentation continue du malus écologique pour les modèles thermiques de grande taille, ou encore d’un marché neuf toujours sous tension au niveau des délais de livraison, ces prix ne devraient retrouver leur niveau d’avant covid-19 de sitôt. Au fait, faut-il vendre sa voiture d'occasion maintenant ? Caradisiac vous conseille sur le sujet.