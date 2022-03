Le radar qui flashe si vous freinez juste devant : il existe en Espagne !

En matière de contrôle de vitesse, de radars, l'imagination des instances gouvernementales n'a pas de limite. Et si c'est vrai en France, avec les cabines radars automatiques, les radars-tronçons, les radars de passage à niveau, les discriminants, les double-face, etc., cela semble tout aussi vrai en Espagne, qui est en train d'expérimenter un radar "anti-freinage".

Le but ? Traquer ceux qui roulent trop vite, mais qui, connaissant par cœur leur trajet habituel, freinent juste devant le radar, pour remettre les gaz en grand 200 m après, une fois celui-ci passé. Un comportement que vous avez déjà dû observer, sur les routes françaises également (mais jamais pour soi-même, bien entendu...).

Et manifestement un fléau chez nos voisins espagnols, que les autorités locales, la DGT (Direction générale du trafic) en l'occurrence, comptent bien combattre à l'aide de cette nouvelle arme qu'est le radar anti-freinage.

Un principe simple : flasher si l'automobiliste a freiné

juste pour passer le radar

Le principe est simple. Ces nouveaux dispositifs seront placés soit en amont des radars automatiques (radars anti-freinage), soit en aval (radars "cascade", déjà évoqués depuis 2019), sur le réseau secondaire, et filmeront les automobilistes en mesurant leur vitesse. Ainsi, elle sera connue, et même s'ils freinent juste avant le "vrai radar", celui-ci les flashera, sur la base de la vitesse relevée précédemment. Les radars cascade seront là pour ceux qui accélèrent juste après. Il y en aura non pas un, mais deux voire trois, positionnées quelques centaines de mètres après le radar.

Au-delà du fait que le respect de la limitation de vitesse se doit d'être effectif en tout temps, les autorités espagnoles expliquent que freiner brutalement devant un radar est source d'accident potentiel.

Mais c'est aussi le cas des coups de frein intempestifs devant ces nouveaux dispositifs, dont la position n'est pas connue, elle... Un paradoxe qui n'empêchera pas 26 dispositifs de ce genre d'être déployés, les premiers l'ayant été début mars. Dix seront fixes, 16 seront des dispositifs "tronçons", comme en France.

Chez nous, la Sécurité Routière, interrogée par nos confrères de Ouest-France, a affirmé que l'installation de tels dispositifs n'était pas à l'ordre du jour. Il est vrai que nous, on a les radars "mobiles-mobiles", installés dans les voitures banalisées, qui s'étendent peu à peu à toutes les régions.

Mais si vous comptez passer vos vacances chez nos voisins ibères, soyez particulièrement vigilants.