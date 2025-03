En changeant de génération, le Skoda Kodiaq Rs a aussi gonflé son prix (de plus de 5 000 €), qui s’établit à 60 970 € en 5 places, et 62 080 € en 7 places. Pas vraiment abordable, même si l’équipement est riche. Ainsi, de série, le SUV tchèque reçoit la boîte DSG 7, la transmission intégrale, les amortisseurs pilotés, les jantes de 20 pouces, les projecteurs à LED matriciels, les sièges sport à réglages électriques, la clim auto trizone, le GPS, la réplication de smartphone sans fil, le chargeur à induction réfrigéré, la banquette modulable (elle coulisse et les dossiers s’inclinent), le hayon motorisé, le dispositif de compartimentage du coffre, ou encore la hi-fi à 14 haut-parleurs. Pas mal.

Le point techno

De série, le Kodiaq RS inclut aussi des aides avancées à la conduite dites Travel Assist : il centre sur la voie, ralentit à l’approche d’un virage (agaçant) ou d’une intersection, et règle automatique la distance qui le sépare du véhicule suivi. Le tout fonctionne en douceur, comme souvent dans le Groupe VW. Il dispose aussi d’une aide à la descente en tout-terrain (non testé).