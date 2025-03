Le Skoda Kodiaq RS est le seul SUV moyen à tendance sportive (moins de 300 ch) dépourvu de toute électrification, disponible en France. Est-ce une qualité en soi ? Pas forcément car cela lui vaut un malus CO2 phénoménal (et une taxe au poids), portant les prix à 112 773 € en 5 places et 126 905 € en 7 places. Délirant ! En clair, si on n’a pas au moins trois enfants à charge, ce Kodiaq n’est pas achetable. Comment le préférer, par exemple, à un BMW X3 30e Xdrive (299 ch, dès 72 950 € + 3 553,76 € de taxe au poids), plus performant et capable de 90 km en électrique ? Sans même parler du Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale à 52 990 €… Si on a la progéniture requise, ce dernier, plus véloce et 8 000 € moins cher, demeure un concurrent très dangereux, tout comme… le Skoda Enyaq 85x, fort de 285 ch pour 55 850 €.

A retenir : très abouti mais pour les grandes familles exclusivement

Oui, le Skodia Kodiaq RS est pétri de qualités. Comportement routier, performances, confort, habitabilité, modularité, coffre, agrément de conduite, finition et équipement sont à porter à son crédit. De surcroît, malgré son poids, il consomme très raisonnablement en usage réel. Un engin vraiment très bien mis au point et homogène ! Mais voilà, au risque de se répéter, il est trop lourdement taxé pour être achetable, à moins d’avoir au moins trois enfants à charge. De plus, même si on les a, le RS entre en concurrence avec des SUV électriques ou même hybrides rechargeables au moins aussi véloces à cause de son prix de base vraiment élevé. En clair, si on est allergique à l’électrification, tout en ayant besoin d’un engin relativement puissant, à quatre roues motrices et doté de 7 places, le Kodiaq RS reste seul au monde. Mais le nombre de personnes qu’il va intéresser en France risque de se compter sur les doigts de la main.

Caradisiac a aimé

Le comportement sûr et efficace

Les performances

Le confort

L’équipement

L’agrément de conduite

L’habitabilité importante

Le coffre immense

Les aspects pratiques

La consommation raisonnable Caradisiac n'a pas aimé La taxation délirante

Le prix de base élevé

Les places du 3 e rang rikiki

Le gabarit imposant

L’intérêt en France