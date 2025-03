Le Skoda Kodiaq RS (265 ch, à partir de 60 970 €) s'évalue dans la catégorie des SUV moyens à tendance sportive, transmission intégrale et motorisation thermique de plus de 250 ch, comprenant uniquement lui-même. Si on ajoute les hybrides et électriques, on trouve :

- DS7 Pallas (300 ch, dès 64 750 €)

- BMW X1 30e (299 ch, dès 72 950 €)

- Mercedes-AMG GLB 35 4Matic (306 ch, dès 73 850 €)

- Renault Rafale E-Tech 300 ch 4x4 (300 ch, dès 54 500 €)

- Skoda Enyaq 85x (285 ch, dès 55 850 €).

- Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale (approx. 375 ch, dès 52 990 €)