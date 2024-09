Le Renault Symbioz devient moins cher

Depuis son lancement, le Renault Symbioz n’était disponible qu’en finition Techno en entrée de gamme. Le SUV situé entre le Captur et l’Arkana (mais aussi l’Austral) reçoit enfin une finition moins haut de gamme afin de faire baisser son prix de base de 1 500€, le niveau « Evolution » affiché à partir de 33 400€.

Par rapport à « Techno », l’équipement est logiquement un peu moins généreux avec une présentation extérieure moins léchée (jantes plus basiques, habillage des bas de caisse moins soigné…) et une dotation intérieure limitée. Il y a déjà le grand écran tactile central compatible Android Auto et Apple Carplay mais il faut ajouter 1 000€ pour avoir le combiné d’instrumentation numérique à 10 pouces et l’interface avec la navigation intégrée et les services Google. Comme pour le niveau Techno, il n’y a pas non plus accès au toit vitré Solabay réservé aux finitions Esprit Alpine et Iconic.

Bientôt de nouveaux moteurs

Renault précise que le Symbioz, actuellement disponible uniquement avec le groupe motopropulseur hybride de 145 chevaux, recevra bientôt des blocs microhybrides qui feront baisser son prix de base à 30 000€ environ.

Le Symbioz Evolution est également disponible en location longue durée à partir de 330€ par mois sur 37 mois et 30 000 km, mais avec un premier loyer de 4 000€ (soit 429€ par mois en comptant l’apport initial).