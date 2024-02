Le retour de la Volkswagen Scirocco en électrique ?

Le coupé Scirocco de Volkswagen n’existe plus depuis 2017. Basé sur la sixième génération de la Golf, il se présentait en ce temps-là comme une trois portes « hatchback » un peu moins grand public que sa sœur leader du marché automobile européen. Mais d’après les journalistes anglais d’Autocar, le nom Scirocco pourrait faire son grand retour dans la gamme avec un positionnement nettement plus sportif.

Comment ? En reprenant la plateforme PPE utilisée notamment par les futures Porsche Cayman et Boxster, attendues pour 2025. Elle ferait même partie d’une nouvelle famille de sportives électriques compactes du groupe allemand conçues avec les mêmes éléments techniques de base, à côté du futur Audi TT et d’une version de série du concept-car Cupra Dark Rebel !

Quel degré de sportivité et d’exclusivité ?

Toujours d’après les journalistes anglais, le projet n’a pas encore été définitivement validé par le patron de la marque Volkswagen. Dans sa version R, l’ancien Scirocco R développait 280 chevaux (envoyés aux roues avant) avant sa disparition. S’il revenait vraiment en électrique, il pourrait être bien plus puissant encore et contrairement aux Porsche Boxster / Cayman, il disposerait de sièges arrière (mais avec une silhouette potentiellement plus radicale que celle de la dernière mouture).

A condition que le groupe Volkswagen arrive à faire cohabiter quatre sportives cousines sur une base technique similaire sans risques de cannibalisation. Le marché des sportives ne semble pas extensible à l’infini, hélas.