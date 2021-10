Le Salon de Genève sauve les meubles pour 2022

Annulé en catastrophe en 2020 et non prévu en 2021, le Salon de Genève fera enfin son grand retour en 2022. Ou son "moyen" retour, puisque le show suisse se tiendra dans une version réduite. Genève n'échappe pas aux absences de constructeurs.

Sandro Mesquita, directeur du salon, a reconnu dans un entretien à un quotidien suisse que l'ensemble du groupe Stellantis ne sera pas de la partie. Si les marques de PSA avaient déjà commencé à ne plus venir dans les salons si elles n'avaient pas de grande nouveauté, ce sera une première pour les labels du groupe Fiat. Et c'est d'ailleurs étonnant pour Alfa Romeo, dont on attendait la présentation du très important SUV compact Tonale. Il manquera aussi Ferrari et Lamborghini.

Sandro Mesquita précise toutefois qu'il attend encore des réponses de certaines marques. Pour lui, il n'était pas concevable de jeter l'éponge pour une édition de plus : "Nous aurions pris le risque de perdre notre notoriété et peut-être même mis en péril celle prévue pour 2023".

Et il met en avant le fait que 60 marques se sont déjà engagées à venir. On préfère évidemment voir le verre à moitié plein ! D'ailleurs, les grandes firmes de la galaxie Volkswagen seront là, c’est-à-dire la maison mère VW, Audi, Seat et Skoda. Kia viendra aussi, sûrement avec le tout nouveau Niro. Renault sera également présent. On attend une grosse nouveauté sur le stand du Losange : la seconde génération du Kadjar. Ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux labels. Le nouveau constructeur français Hopium viendra avec sa berline hydrogène.

Le prochain Salon de Genève, organisé du 19 au 27 février, aura ainsi des airs de salon de reprise.