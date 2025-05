Le salon Rétromobile devra faire sans la maison de vente aux enchères Artcurial

Cela fait plusieurs années que la maison Artcurial fait sensation à l’occasion de Rétromobile. Il s’agit d’un événement incontournable du salon et certaines années ont davantage marqué les esprits, comme celle de la vente Baillon, une collection exceptionnelle de voitures abandonnées qui a atteint des sommets.

Désormais, Artcurial ne sera plus adossé au salon de la voiture de collection le plus important d’Europe (plus de 145 000 visiteurs). Rétromobile a choisi un nouveau partenaire pour assurer la vente aux enchères la plus emblématique de l’année dans l’hexagone.

Ce rôle revient à Gooding Christie’s, une maison de vente aux enchères américaine fondée en 2003 (Gooding & Company). Son président, David Gooding, se félicite de ce nouveau partenariat : « Rétromobile est un marché dynamique depuis 50 ans, où les collectionneurs et les marchands les plus prestigieux vendent les voitures les plus prestigieuses ».

Cette nouvelle maison de vente aux enchères tombe à pic, puisque Rétromobile s’exportera aux États-Unis, au Javits Center de New York du 19 au 26 novembre 2026.

Un haut niveau exigé

Pour le moment, la liste des voitures présentes à la vente de Rétromobile 2026, à la Porte de Versailles en février prochain, est encore inconnue. Mais pour ne pas décevoir les passionnés d’automobiles, le niveau devra être aussi haut que ce qu’a pu proposer Artcurial.

Un indice peut toutefois nous rassurer, Gooding & Company a vendu en mars dernier une des 28 Ruf CTR « Yellow Bird » à un prix dépassant les six millions de dollars.