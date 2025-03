Si les voitures de sport vous émoustillent un peu, vous savez immanquablement ce qu’est la Ruf CTR, surnommée affectueusement « Yellow Bird » depuis qu’elle a été testée par les journalistes américains de Car & Driver et qu’elle a impressionné tout le monde sur la Nordschleife.

Sortie en 1987, cette Porsche 911 Carrera 3.2 considérablement retravaillée par le préparateur (et constructeur) Ruf portait la puissance de son flat-six à 469 chevaux (pour 553 Nm) grâce à une paire de turbos KKK. A titre de référence, la Ferrari F40 arrivée la même année développant 478 chevaux et 577 Nm. Alors que l’Italienne pesait 1 088 kg, l’Allemande revendiquait moins de 1 150 kg sur la balance dans sa version à châssis aluminium. Et elle battait la Ferrari en vitesse de pointe, avec 343 km/h mesurés. C’était la voiture la plus rapide du monde à l’époque !

Plus de six millions de dollars

Vendue à seulement 28 exemplaires (en plus d’un prototype construit et gardé par l’usine), cette CTR Yellow Bird s’impose comme un véritable mythe de l’automobile sportive. Aussi n’est-ce pas si surprenant d’apprendre qu’un exemplaire, revendu par la maison Gooding & Company en Floride, vient d’atteindre le prix de 6 055 000 dollars soit 5 543 655 euros.

C’est largement plus que les Ferrari F40, Porsche 959, Enzo, Carrera GT, LaFerrari et autres supercars contemporaines (Bugatti en série ultra-limitée exceptées). Elle se rapproche même de la cote de la McLaren F1, estimée à plus de 10 millions d’euros le morceau actuellement. Pas mal pour une voiture sortie par un tout petit constructeur allemand, n’est-ce pas ?