L'erreur en Ferrari F40 qui fait vraiment peur

Thermiques, hybrides ou électriques, les supercars deviennent de plus en plus puissantes chaque année. Et même si on ne conçoit pas une Aston Martin Valkyrie ou une Mercedes-AMG One comme de gentilles familiales pardonnant toutes les erreurs, même les machines les plus radicales de la planète bénéficient désormais d’aides électroniques assez sophistiquées permettant, lorsqu’on les laisse activées, de jouer les garde-fous en cas de grosses erreurs de conduite. Les Ferrari, Porsche et autres Lamborghini d’aujourd’hui sont même devenues très faciles à conduire dans la vie de tous les jours, profitant généralement d’un mode confort assorti de sages cartographies électroniques pour une utilisation « tranquille » en toute confiance.

La Ferrari F40, elle, appartient à un autre temps : celui des voitures de sport sauvages à la mécanique exigeante, connues pour pardonner peu en cas d’erreur de pilotage. Même à cette époque où la Porsche 959 pouvait déjà se montrer relativement tolérante, d’ailleurs, elle avait la réputation de nécessiter de vraies aptitudes de pilote pour arriver à la pousser un minimum. La vidéo ci-dessous illustre parfaitement la sauvagerie de cette sportive italienne peu permissive, qui se retrouve envoyée contre un poteau après un gros patinage du train arrière généré par une accélération à peine trop optimiste sur du gras mouillé à des allures légales.

Chris Harris donne son avis

Sachant que la cote de la Ferrari F40 sur le marché de l’automobile de collection dépasse désormais les deux millions d’euros, voir l’un de ses 1311 exemplaires se cogner contre un poteau après une perte de contrôle à basse vitesse nous fait sentir quelques frissons. Surtout qu’ici, on n’est pas en présence d’un conducteur qui fait absolument n’importe quoi comme on peut le voir tous les jours dans des accidents ridicules sur Youtube. Mais comme l’estime le journaliste anglais Chris Harris qui s’est exprimé dans les commentaires de la vidéo (et qui connaît bien la F40), « appliquer un tel degré d’accélérateur dans ces conditions de route était déjà trop risqué ».

Heureusement, personne n’a été sérieusement blessé dans cet accident qui va probablement entraîner une belle facture de réparation.