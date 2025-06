Et cette grande vente aux enchères Renault, on en parle?

Comme Caradisiac vous l’a annoncé hier mardi, c’est donc un véritable "musée" Renault qui verra le jour à Flins (78) au second semestre 2027. L’un des clous du spectacle sera constitué par l’exposition d’une centaine de véhicules de tous types et de toutes époques issus des réserves actuelles, du char d’assaut de la première guerre mondiale à la Formule 1, en passant bien sûr par la 40CV des records et tous ces modèles de grande série qui titillent notre fibre nostalgique.

Mais les collections Renault comptent en réalité bien plus de véhicules que ceux exposés, et parmi ceux-ci on trouve des doublons, voire des triplons (par exemple de nombreuses F1 d’Alain Prost) qu’il est inutile de conserver. A l’inverse, des modèles manquent encore à l’appel, notamment des F1 liées à Ayrton Senna, ainsi que certains modèles historiques. Reste à trouver les fonds pour les acquérir.

Pour cette raison sera organisée les 6 et 7 décembre une grande vente aux enchères, confiée aux bons soins de la maison Artcurial, et permettra de disperser une centaine de véhicules. Celle-ci aura lieu à Flins, au cœur du site industriel avec des voitures qui seront exposées à l’endroit même où sera érigé le futur bâtiment, conçu par l’architecte Jacob Celnikier (agence CGA).

L’opération permettra de libérer de la place dans les collections actuelles, de façon à mieux accueillir les petites nouvelles. Tout ce cheptel sera ensuite confié aux bons soins d’une équipe de 6 personnes installée sur place, compétente tant en matière de mécanique que de carrosserie.

Celle-ci sera probablement appelée à s’étoffer dans les années à venir, car les ambitions du lieu sont élevées et les perspectives qu’il ouvre infinies. Le Losange se refuse toutefois à dévoiler le montant de l’investissement global consenti, mais Arnaud Belloni, patron du marketing du groupe, résume les choses en ces termes : "la valeur de la collection est de toute façon supérieure au coût du musée."