Le secteur des transports craint la pénurie d'Adblue

Le problème avec la flambée des matières premières, c'est que cela agit sur toute une chaîne d'approvisionnement derrière. La hausse du prix du gaz, qui ne cesse d'augmenter ces derniers mois, provoque des arrêts de livraison. Selon certains organismes de logistique en Allemagne, le prix du litre d'Adblue est passé de 19 à 69 centimes en peu de temps, provoquant des ruptures de livraison. La raison est simple : les producteurs d'Adblue ont dû réduire la cadence face à la flambée du gaz, essentiel dans la production d'ammoniac, élément de base de l'Adblue.

En Allemagne, le risque de pénurie est pris très au sérieux, et pour cause : sans Adblue, la plupart des moteurs diesels Euro 6 doté de système de dépollution fonctionnant avec ce liquide ne peuvent plus tourner si le réservoir d'Adblue est vide. Et cela concerne bien évidemment le transport de marchandises, essentiel au bon fonctionnement d'un pays. N'oublions pas non plus les nombreux véhicules diesels particuliers qui ne pourraient plus tourner sans Adblue.