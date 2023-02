Vous le savez (ou pas encore, mais ce sera chose faite après lecture de cet article), Caradisiac fait partie du même groupe que La Centrale, l'un des sites de référence du monde de la petite annonce de voitures d'occasion.

C'est pourquoi nous nous permettons de vous faire part des dernières nouvelles concernant notre partenaire, qui fait purement et simplement peau neuve, à la fois sur le site web, mais aussi sur le site mobile.

Avec pour commencer, un nouveau logo. La typo blanche sur fond rouge, signature typique et bien connue du site La Centrale, c'est de l'histoire ancienne. Le changement d'identité visuelle est profond. Nouvelle police, et désormais écriture rouge sur fond blanc modernisent l'image de cette institution, qui existe depuis 1970, et revendique aujourd'hui 35 millions de visites chaque mois, et un million de voitures vendues via son intermédiaire.

Côté graphique, les résultats de recherche et les photos associées apparaissent désormais dans des cartouches aux bords arrondis, et mentionnent les informations essentielles. Ils sont affichés en mosaïque plutôt qu'en ligne.

Faciliter le parcours d'achat et de vente de l'internaute

Mais c'est surtout l'occasion de faciliter le parcours de l'internaute acheteur potentiel, et de mettre en avant des services (nouveaux ou déjà présents mais peu mis en valeur). Le dépôt d'annonce, qui est nous le rappelons gratuit pour tout le monde et peu importe le prix de la voiture, est aussi plus visible.

Le site de petites annonces La Centrale fait peau neuve

Le moteur de recherche d'annonces, lui, est simplifié : on rentre la marque, le modèle, le carburant souhaité et les bornes de prix, et puis on cherche. Bien sûr, les critères plus précis, les nombreux filtres précédemment proposés n'ont pas pour autant disparu. Ils sont toujours sélectionnables dans un deuxième temps, comme avant. Ensuite, les différents services qui ont peu à peu été proposés par La Centrale sont mis en exergue : est-ce que la voiture proposée à la vente est une bonne affaire ou pas par rapport aux autres ? Est-elle bien équipée ? Son kilométrage est-il plus ou moins élevé que la moyenne ? Son entretien est-il à jour ou à vérifier ? Est-il livrable à domicile ?

Il est même prévu de proposer directement une solution de financement, dès la demande d'information auprès d'un vendeur professionnel.

Par contre, toujours pas de possibilité, pour le vendeur, de décrire de façon libre son véhicule avec un petit texte, comme sur le bon coin ou d'autres sites de petites annonces. Un inconvénient pour les vendeurs honnêtes, mais cela permet aussi d'éviter le baratin des vendeurs filous.

Le rapport d'historique de l'auto, via Autoviza, lorsque disponible, est toujours offert.

Jérome Ponsin, directeur général du groupe La Centrale, commente ainsi son nouveau site : "Notre mission est de simplifier l’expérience d’achat et de vente de véhicules. Nous nous positionnons en expert indépendant du monde de l'automobile en France et avons souhaité, à travers ce lancement, apporter plus de transparence et de lisibilité dans le choix d’un véhicule.

L’achat d’une voiture aujourd’hui est complexe pour le grand public. Ce qui est d’autant plus vrai dans le contexte actuel où les prix de vente ont augmenté fortement, où les technologies des véhicules évoluent rapidement aussi bien dans les équipements des véhicules que dans le choix de l’énergie entre diesel, essence, électrique, hybride…

Ce nouveau site est une première étape pour apporter de la transparence sur les prix, les équipements des voitures, les kilométrages, et toutes les informations qui peuvent aider à prendre une décision éclairée."

Par ailleurs, les synergies avec Caradisiac sont toujours d'actualité, avec la reprise de nos essais, de nos actus, les avis de propriétaire et le forum, accessibles depuis les annonces et concernant bien sûr le modèle mis en vente.

Vous ne manquerez pas de voir passer sur le Net ou à la télé de la promo pour le "nouveau La Centrale", tout au long de l'année 2023. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur le nouveau site. On peut éventuellement faire remonter les remarques constructives.