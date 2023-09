Le stand Alfa Romeo en direct du Salon de Lyon

L’actualité d’Alfa Romeo est centrée sur le (énième) renouveau. Aujourd’hui, Alfa Romeo ne compte que trois modèles, la Giulia, le Stelvio et le Tonale et aucune de ces autos ne figurent dans le Top 100 en France.

Son nouveau patron, Jean-Philippe Imparato, souhaite renouer avec le succès à l’horizon 2025. Pour cela il compte sur le dernier né, le Tonale, mais aussi sur un futur SUV urbain, qui pourrait prendre le nom de Brennero, basé sur la plateforme des Peugeot 2008 et Jeep Avenger. La remplaçante de la Giulia prévue en 2025 est aussi très attendue. Elle sera l’une des premières à utiliser la plateforme électrique STLA Large, qui promet 800 km d’autonomie. Le prochain Stelvio en profitera également, et un grand SUV devrait apparaître en 2027. Enfin, une berline compacte est également au programme, afin de remplacer la Giulietta.

Sur les versions revues de la berline Giulia et du SUV Stelvio exposés à Luon. Pas de gros changements, mais des évolutions bienvenues. Les deux modèles adoptent une nouvelle signature lumineuse, rappelant celle du Tonale, et un éclairage à LED avec la fonction matricielle. Les feux arrière ont aussi droit à un graphisme revu. À l’intérieur, les compteurs sont désormais numériques, via une dalle de 12,3 pouces, et les mises à jour ont lieu à distance (OTA). Toutes les versions exposées au Salon de Lyon sont équipées des magnifiques jantes « téléphone ». Aucune électrification n’est au programme. La marque se concentre plutôt sur les prochaines générations, qui seront entièrement électriques.

Alfa Romeo mise beaucoup sur son SUV compact, le Tonale. Deux exemplaires ont fait le déplacement : une version hybride simple et une hybride rechargeable Q4. Cette dernière offre une belle puissance de 280 ch, un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 secondes et 69 km d’autonomie. Mais cela à un prix, 51 000 € minimum.