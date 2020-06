Le SUV Ford Mustang Mach-E imaginé en berline Mach-F

Et si Ford poursuivait sa manœuvre d'électrification avec plusieurs modèles badgés Mach ? Le graphiste Emre Husmen prend les devants en proposant sur la toile -et plus particulièrement sur la plateforme Behance- sa vision d'une berline branchée baptisée Mach-F.

Son travail reprend avec brio l'identité visuelle du SUV récemment dévoilé Mach-E. Une calandre pleine, des projecteurs agressifs, des jantes dotées de touches de vert fluo et un toit très plongeant signant un hayon sont de la partie. Ces rappels permettent d'identifier au premier coup d'œil une Mustang électrique malgré l'adoption de portes arrière.

Compte tenu du fait que les propriétaires de Mustang sont habituellement des fans de coupé propulsion abordable doté pour les versions les plus musclées d'un V8, il est encore trop tôt pour affirmer que Ford est sur la bonne voie avec ce nom pour son SUV branché ou d'autres modèles. Rendez-vous dans quelques années pour découvrir quel sera le résultat.