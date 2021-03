Le télétravail, ennemi des garagistes et carrossiers

Peut-on concilier écologie et économie ? Beaucoup ne croient pas à l'économie durable et verte avancée par tant d'hommes politiques. Et en temps de crise, il faut bien dire que cela se vérifie. Le télétravail, fortement conseillé par le gouvernement pour éviter les contaminations permet aussi indirectement de réduire les déplacements, et donc les rejets polluants.

Mais tout le monde n'est pas vraiment ravi de voir les salariés à la maison. A commencer par l'après-vente automobile : moins de kilomètres effectués, moins de monde sur la route, et donc moins de casse et de réparations pour les garages et les carrosseries. Si l'année 2020 a déjà été plutôt mauvaise, début 2021 n'est pas meilleur avec une baisse de 20 à 25 % de l'activité.

La FFC (Fédération française de carrosserie) annonce que les "carrossiers ont moins de 3 jours de travail devant eux, contre 15 en temps normal". Il fallait déjà composer avec des réparations plus courtes : "contrairement aux idées reçues, le nombre de sinistres ne baisse pas. Par contre, la typologie du sinistre évolue. En 20 ans, nous sommes passés d’un sinistre moyen de 36 h à 6 h aujourd’hui. Évidemment, cela génère beaucoup moins d’heures dans les ateliers", le secrétaire général de la FFC-Mobilités.

Une filière de la carrosserie qui semble entrer en crise face à des défis multiples : des technologies de pointe (aides à la conduite qui intègrent des capteurs sur les panneaux de carrosserie...) qui requièrent des outils et techniques coûteuses, exigences toujours plus élevées des assureurs, réduction des sinistres.

Le télétravail, donc, apporte son lot de bénéfices et de désavantages économiques. Au delà de la réduction des sinistres sur la route, le travail à domicile pourrait aussi réduire sur le long terme l'activité des restaurateurs situés dans les zones d'activité. Mais pour l'automobile en général, le télétravail n'est pas forcément de mauvais augure : pour certains, le fait de ne plus avoir à utiliser un véhicule pour les trajets domicile/travail leur permettra d'opter pour un véhicule un peu plus orienté plaisir pour le week-end.