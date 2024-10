Le vice, les voitures et la musique cool

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Si vous avez plus de trente ans, vous faites peut-être partie des générations de joueurs de jeux vidéo qui ont grandi et vieilli en découvrant les premiers opus de la saga Grand Theft Auto. Devenue une franchise à très gros succès à partir du troisième opus sorti sur Playstation 2 en 2001, « GTA » signait une véritable révolution dans cet univers des jeux vidéo en permettant d’évoluer dans une ville imaginaire où l’on pouvait circuler librement au volant de voitures (puis de motos et même d’avions ou d’hélicoptères) avec un degré de réalisme jamais vu.

Beaucoup critiqués à leurs sorties pour ces mêmes libertés offertes au joueur, qui pouvait décider de tuer tout le monde avec des armes rien que pour le plaisir gratuit de le faire, les titres de la saga GTA fourmillaient de véhicules s’inspirant d’autos de la vie réelle, dans laquelle on pouvait écouter la radio et choisir sa station préférée.

Éduquer le joueur à la culture musicale !

Or, la richesse extraordinaire du catalogue musical de ces radios, habillées par des dialogues de faux animateurs souvent savoureux et pleins de finesse satirique, constituait l’un des points forts de la franchise. Celle de Grand Theft Auto Vice City (2003), qui se déroulait dans une ville inspirée de celle de Miami Vice, de Scarface et de tout l’univers rétro des années 80, reste pour moi la meilleure de toute l’histoire du jeu vidéo. C’est grâce à elle qu’entre deux tentatives de massacrer les passants innocents à la tronçonneuse ou de faire exploser les voitures de police avec un tank, je me suis éduqué à la culture musicale fascinante de cette décennie-là. « I ran » de A Flock of Seagulls, « Sunglasses at night » de Corey Hart, Hashim – "Al-Naafiysh" et des dizaines d’autres chansons qui font désormais partie de mon répertoire musical préféré.

On s’y croyait en se baladant pendant des heures dans ce Miami sulfureux et fantasmé des années 80, au volant d’une voiture en écoutant sa radio, au milieu des néons et des cocotiers. Même la courte vidéo de lancement du jeu (à revoir ci-dessous), qui passait après quelques affichages fleurant bon l’époque de Don Johnson et les premiers pas de l’informatique grand public, était une merveille absolue d’esthétisme. A lui tout seul, d’ailleurs, Grand Theft Auto Vice City a probablement contribué à remettre à la mode tous ces univers kitchs des années 80. Quel chef d’œuvre, quand même !