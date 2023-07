Avec un châssis d’utilitaire, une hauteur hors normes et une masse de 2,5 tonnes, le Volkswagen ID.Buzz ne figure évidemment pas parmi les voitures les plus agiles du marché. Les journalistes espagnols de KM77 l’ont tout de même soumis à leurs épreuves habituelles qui consistent à évaluer les capacités dynamiques des autos avec un slalom et surtout le fameux test de l’élan.

Le Volkswagen ID.Buzz torturé au test de l’élan

Et le van électrique s’en tire tout de même avec les honneurs. Il réalise un score assez correct à l’épreuve du slalom, avec un chrono qui le positionne parmi les SUV familiaux classiques du marché et un comportement assez sain. Puis, au test de l’élan, il réussit l’épreuve avec une vitesse d’entrée de 69 km/h. C’est moins que pour la plupart des voitures (les autos classiques modernes le passent souvent à plus ou moins 72 ou 73 km/h), mais le chiffre reste très acceptable dans l’absolu et surtout, l’engin ne devient jamais imprévisible dans ses réactions. Les béquilles électroniques travaillent à fond, au passage.

D’autres modèles font encore mieux

A noter que le Maxus Euniq 5, un gros van chinois électrique, a réussi à faire encore mieux que l’ID.Buzz au test de l’élan avec une vitesse d’entrée (impressionnante pour un modèle de ce genre) de 75 km/h. Rappelons que même sous la forme de vans, les autos électriques profitent d’un centre de gravité bas grâce au positionnement de leurs lourdes batteries dans le plancher. Reste maintenant à voir comment se comportera la nouvelle version longue du Volkswagen ID.Buzz, disposant d’un châssis plus lourd et de batteries plus grosses.