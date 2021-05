Le WRC se met aux biocarburants

A l'aube de la révolution électrique sur la route, le monde de la compétition automobile se pose certainement des centaines de questions. Passer à l'électrique ? Faire de l'hybride et attendre de voir comment vont se passer les choses dans les années à venir ? Certaines grandes compétitions ont trouvé la parade : les biocarburants.

La communication sur ces derniers se fait de plus en plus intense ces derniers temps. Aussi bien du côté des marques (Porsche), que des organisations de courses. Le WRC confirme en effet que dès 2022, la compétition ne fera appel qu'à un seul fournisseur de carburant, P1 Racing Fuels, qui fournira des carburants "durables".

"L'objectif visé dans la sélection d'un fournisseur de carburant durable est de permettre à la FIA et au promoteur du WRC d’associer à l'introduction de la technologie hybride pour la catégorie Rally1 un carburant utilisant des matériaux de source durable de manière à garantir une réduction significative des émissions nettes de CO2, tout en présentant les mêmes caractéristiques de performance et un prix le plus proche possible du carburant actuel."

Le cahier des charges était exigeant, puisqu'il fallait que le carburant soit proche d'un carburant fossile de compétition en termes de coûts, de performances, mais aussi de compatibilité avec les moteurs actuels.