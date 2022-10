LeasePlan France convaincu par sa flotte 100 % électrique

Caradisiac : Passer d'un parc quasi 100 % thermique à un parc 100 % électrique. Comment avez-vous préparé vos collaborateurs à ce changement radical ?

Cyril Châtelet, Directeur Commercial et Marketing de LeasePlan France : D’une part, nous avons passé beaucoup de temps à communiquer avec nos collaborateurs, avec l’objectif d’être transparent sur ce que sont les attendus. D’autre part, nous avons mis en place une phase de test, qui était pour nous primordiale, leur laissant la possibilité d’essayer pendant au moins une semaine différents types de véhicules électriques pour pouvoir s’accoutumer à la technologie puis déterminer quel serait leur choix au moment où ils auraient à le faire. Nous avons évoqué également avec eux toutes les solutions de recharge possibles, au travail comme à domicile. Et pour le domicile, chaque cas est un cas. Nous avons parallèlement fait en sorte d’avoir une Car policy qui soit plutôt flatteuse. Nous avons notamment tout mis en oeuvre pour que, dans chacun des 5 segments de véhicules représentés, il y ait à la fois des autonomies plus ou moins importantes (entre 200 et 600 km par charge), des modèles et des niveaux d’équipements différents, ainsi que différentes marques (françaises et étrangères), afin que chaque collaborateur puisse choisir son véhicule en fonction de son usage professionnel et privé.

Caradisiac : Ce parti pris du « zéro émission », c’est important en termes d’image vis-à-vis de la clientèle ?

Cyril Châtelet : Oui parfaitement. En l’occurrence, maintenant, nous savons de quoi on parle car nous l’avons vécu nous-mêmes. Nous sommes capables d’aller voir une entreprise et de lui expliquer par le menu quelles sont les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés et les étapes par lesquelles on peut les inviter à passer. Parallèlement, quand nos équipes vont en clientèle (et même si nous ne considérons pas le 100 % électrique comme un dogme car les usages peuvent être différents) et que la discussion tourne autour de l’électrique, elles peuvent alors en parler très librement avec les clients, car elles le vivent désormais au quotidien. Elles sont capables de dire, selon leur région, les types de bornes qui fonctionnent mieux que d’autres, celles qui coûtent plus cher que d’autres et en fonction de l’usage, quel type de véhicule vaut-il mieux choisir. Au final, cette expertise permet d’être encore plus pragmatiques dans la phase de conseil.

Caradisiac : Avez-vous définitivement fermé la porte au thermique ?

Cyril Châtelet : En fait, pour le moment chez LeasePlan France, nous n'avons plus que 13 voitures qui resteront en thermique (Ndlr : en hybride en réalité). Cela reste une phase transitoire pour quelques gros rouleurs qui n’étaient pas encore prêts. A l’inverse, d’autres gros rouleurs ont d’ores-et-déjà décidé de passer au 100 % électrique. En fait, il faut lever les questions d’anxiété, et la manière de le faire est vraiment d’être le plus agile possible. C’est-à-dire sans contraindre, mais plutôt en ouvrant le champ des possibles, puis en le réduisant une fois que l’on a pu tester. Dans ce cas, on ne met pas les gens dans la même dynamique. C’est cette démarche-là que nous avons choisi d’adopter.

Caradisiac : A ce jour, 62 bornes de recharge sont installées au siège de LeasePlan France à Rueil-Malmaison. Parallèlement, 75 bornes viennent d'être intégrées à domicile. Cette mise à disposition s’est-elle faite au même rythme que les livraisons de voitures ?

Cyril Châtelet : Nous nous sommes aperçus, par expérience, que la question de la borne viendrait presque avant le choix du véhicule. En revanche, si la borne est installée trop tôt, vous commencez parfois à payer l’abonnement (Ndlr : LeasePlan France a fait le choix d'une formule par abonnement) avant que le véhicule ne soit là. Cela n'est donc pas évident à synchroniser, a fortiori dans le contexte actuel de retard de livraisons. La plupart des véhicules ont tendance à prendre du retard, mais parfois aussi, ils peuvent à l’inverse arriver un peu plus tôt que prévu... Ce qu’on a fait, c’est donc d'essayer de coller au plus juste, en nous appuyant notamment, lorsque le véhicule est livré avant la borne, sur nos solutions de recharge au bureau ainsi que sur la mise en place de nos cartes de recharge en itinérance.

Caradisiac : Financièrement, passer au 100 % électrique est-il un investissement rentable ?

Cyril Châtelet : Oui, cela nous coûte moins cher que de renouveler la flotte en thermique, pour des raisons fiscales et d’avantages en nature notamment, mais ce n’est pas ce qui a déterminé notre choix. Le choix, en effet, a été guidé par notre politique d’entreprise (Ndlr : du groupe LeasePlan) et par la volonté de renforcer notre discours et notre crédibilité auprès de nos clients. A propos, nous avons mis en place des questionnaires à destination de nos clients en ce qui concerne la bonne définition de leur car policy. Nous travaillons parallèlement sur des cartes multi-énergies et nous allons lancer une solution qui permet d’intégrer la borne de recharge à nos offres, afin que cela soit, pour eux, le plus fluide possible.