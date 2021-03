Les 24 Heures du Mans 2021 sont reportées

Le mois de juin était finalement trop ambitieux pour ACO, l'organisateur des 24 Heures du Mans qui doit revoir ses plans en cette période compliquée pour tout le monde. Le communiqué annonce ainsi que l'épreuve, qui était prévue pour les 12 et 13 juin prochains, est finalement décalée au 21 et 22 août, ceci dans l'espoir que le plus gros de l'épidémie sera passé et qu'il sera possible d'accueillir du public.

"L'ACO a souhaité prendre cette décision tôt dans la saison, afin de donner le maximum de visibilité aux concurrents, partenaires et spectateurs, ainsi que pour conserver le calendrier FIA WEC actuel. Les dates des autres épreuves et évènements prévus au calendrier sportif du circuit du Mans restent à ce jour inchangées. L'ACO travaille avec les organisateurs des différentes épreuves potentiellement impactées par ce changement de dates".

Rappelons que cette édition 2021 est particulière puisque c'est la première année d'entrée en course de la nouvelle catégorie hypercars, qui réunira à partir de 2023 Ferrari, Peugeot ou encore Toyota.

La liste définitive des engagés sera révélée le 9 mars prochain, et il faudra attendre le courant du mois d'avril pour avoir des informations concernant la billetterie pour la course au mois d'août.