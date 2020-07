Les Allemands se désintéresseraient des salons automobiles

Le salon de Francfort, tout comme le Mondial de Paris, doit résoudre une équation compliquée : tenter de survivre et de séduire le public dans une ère où toute l'industrie automobile est amenée à changer, et alors même que le grand public semble se désintéresser quelque peu de cet objet mêlant plaisir et usage pratique.

Si le salon de Francfort va devenir salon de Munich dès 2021, il pourrait devoir faire face à un désintérêt du public. Une étude menée par Civey pour Automobilwoche révèle que plus de 57 % des Allemands auraient des "doutes sur la perspective des performances" des salons européens, et que seulement 31 % pensent que les salons automobiles européens sont "durables".

Si les plus jeunes des sondés (18-24 ans) semblent être un peu moins "durs" avec les salons, il n'empêche qu'ils ont une vision différente de ces évènements. Ils y voient en effet des opportunités, notamment pour ceux qui travaillent dans des start-up et ont des produits à présenter, mais sont aussi plus intéressés par les nouvelles technologies et l'écologie. En clair, tout ce qui, jusqu'à maintenant, n'occupait que des coins abandonnés des salons automobiles.

Contrairement au salon de Francfort, l'IAA de Munich ne durera que 6 jours (du 7 au 12 septembre 2021), tandis que le salon de Genève 2021 a été purement et simplement annulé.