Les Américains aussi veulent interdire progressivement les voitures thermiques

L’Europe figure à la pointe sur l’interdiction des voitures thermiques, avec son projet récemment adopté sur l’obligation de commercialiser des véhicules ne rejetant pas de CO2 dès 2035 au sein de ses 27 pays membres. Les Etats-Unis demeurent traditionnellement plus conservateurs sur le sujet mais même de l’autre côté de l’Atlantique, les lignes semblent bouger. Dès son arrivée au pouvoir, le président Biden a prévenu qu’il voulait développer la voiture électrique et réduire la pollution automobile. L’Inflation Reduction Act entré en vigueur récemment incite à cet effet les constructeurs à investir massivement dans la construction de batteries et d’autos à zéro émission.

Dans son nouveau plan présenté ce mercredi, le gouvernement américain veut même accélérer sur le verdissement de son parc automobile. Il prévoit des normes de plus en plus strictes pour les constructeurs automobiles sur les taux moyens d’émissions polluantes de leurs gammes de modèles. Un peu comme en Europe où les niveaux moyens de CO2 ont été régulièrement baissés ces dernières années, ce qui force les constructeurs à vendre des autos moins gloutonnes en énergie fossile. L’agence de protection de l’environnement estime qu’avec ces nouveaux barèmes durcis progressivement au cours des prochaines années, le marché automobile américain arrivera à 67% de véhicules neufs électriques vendus en 2032 dans le pays. Mais aussi à 50% des bus, 35% des camions de transport de proximité et 25% des camions lourds de transport à longues distances.

« Électrique », mais aussi hybride rechargeable ?

Il y a tout de même une petite subtilité par rapport à l’Europe. Dans « véhicules électriques », le gouvernement américain semble inclure les modèles à batteries et les véhicules à hydrogène, mais aussi les hybrides rechargeables. Reste donc à savoir si les niveaux de pollution imposés permettront aux constructeurs de continuer à vendre des véhicules dotés d’un moteur thermique. Le gouvernement est conscient que ce durcissement progressif des normes aura un impact sur le prix de vente des voitures, chiffré à seulement 1200 dollars par voiture.

Mais il estime que les automobilistes économiseront environ 9000 dollars en huit ans de possession de la voiture grâce à la réduction des budgets de carburant et d’entretien. Des prévisions qui laissent imaginer un passage à l’automobile 100% électrique, mais sans tabler sur une grosse augmentation du prix de vente des autos. L’agence prévoit en tout cas une diminution de la pollution automobile de 56% par rapport aux niveaux de 2022 aux Etats-Unis. L’année dernière, environ 5,8% des voitures neuves vendues dans le pays étaient électriques.