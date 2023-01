Les Américains commencent à s'ouvrir sur la voiture électrique

En-dehors de certains états comme la Californie, les Américains sont connus pour être assez réfractaires au développement de la voiture électrique et pour leur amour des grosses mécaniques thermiques, disparues depuis longtemps dans nos contrées. En 2021 d’après une étude de la société Jerry spécialisée dans les assurances automobiles, seulement 39% des conducteur américains se déclaraient intéressés par les voitures électriques. Mais les évènements de 2022 ont visiblement eu un impact sur les habitudes des automobilistes au pays de l’Oncle Sam : après une année marquée par la hausse des prix du carburant (même aux Etats-Unis), le développement du réseau de charge américain et surtout la programmation d’un nouveau crédit d’impôt de 7 500 dollars pour les acheteurs de voitures électriques, les Américains s’ouvrent à la voiture électrique.

D’après l’étude 2023 sur les conducteurs américains de Jerry, désormais 49% des automobilistes américains se déclarent intéressés par la voiture électrique. Dans le détail, ce sont les jeunes qui se disent le plus favorables à cette technologie, avec plus de 60% des automobilistes nés après le début des années 80 qui expliquent penser à acheter une voiture électrique pour remplacer leur véhicule actuel. Cette proportion descend sous les 40% pour les Américains de la génération des « boomers » (les gens nés entre 1945 et 1960).

Acheter une voiture électrique pour économiser du carburant

Surprise, les personnes interrogées dans l’étude veulent majoritairement acheter une voiture électrique pour diminuer leurs dépenses en carburant (pour plus de 70% d’entre eux). C’est désormais la première motivation d’achat d’une voiture électrique aux Etats-Unis, devant les bénéfices pour l’environnement, leur « coolitude » et les avantages fiscaux liés aux voitures électriques. Nul doute que ce dernier paramètre devrait prendre de l’importance avec l’arrivée de l’Inflation Reduction Act.

Tesla toujours la marque électrique préférée

Une voiture électrique, mais laquelle ? Tesla conserve un avantage par rapport aux autres marques : elle est citée à 32% par les personnes interrogées quand on leur demande quelle marque ils comptent rejoindre. Ford est deuxième (12%) à égalité avec Chevrolet. Là aussi, la proportion devrait évoluer maintenant qu’il existe de nombreux nouveaux acteurs sur le marché des voitures électriques grand public.