Les anciennes à l’honneur au Retrofestival de Caen

Cela se passera sur l’hippodrome de la ville de Caen (14), samedi 2 et dimanche 3 septembre. Un lieu qui n’est pas choisi par hasard puisqu’il a été le théâtre de plusieurs Grand Prix de Formule 1 au milieu des années 50. Différents pilotes de renom se sont illustrés tels que Jack Brabahm, Stirling Moss ou encore Maurice Trintignan.

Pendant deux jours, la 14e édition du Rétrofestival donnera aux visiteurs l’occasion d’admirer environ 600 véhicules, motos et surtout voitures. Cette édition permettra de fêter plusieurs anniversaires dont les 60 ans de la Porsche 911, les 100 ans de MG, les 70 d’Austin-Healey et les 75 ans de la Citroën 2CV.

Comme chaque année, plusieurs animations sont prévues. Le samedi 2, de 11h à 17h, aura lieu différentes parades en ville selon des groupes de 50 à 60 véhicules. Un concours d’état, le même jour à partir de 14h, permettra de mettre en avant et de récompenser les restaurateurs. Une partie du site regroupera des vans et caravanes sous le thème du camping rétro et deux villages dédiés aux arts et aux accessoires (vêtements, plaques émaillées, souvenirs…) seront de la partie. Il sera aussi possible d’effectuer des baptêmes à bord de véhicules anciens.

Le lendemain, dimanche 3 à 14h30, aura lieu un concours d’élégance dans lequel environ 35 voitures et équipages se présenteront au public.

Retour sur le circuit historique du Grand Prix de Formule 1



Le clou du spectacle se déroulera le dimanche dès 9h30 du matin puisqu’une centaine de voitures et de motos emprunteront une portion du circuit de la Prairie, le long de l’hippodrome. Par groupe de dix, elles passeront tout près du public qui appréciera de les voir en mouvement, d’entendre rugir les moteurs et de sentir les effluves de la mécanique ancienne, et ce, jusqu'en fin de journée.

Le Rétrofestival de Caen est un événement gratuit. Différents parkings sont à disposition (centre nautique, parking des tritons et du Parc des expositions) et il y a la possibilité de se restaurer sur place via de la vente à emporter et le restaurant panoramique situé en haut des tribunes.