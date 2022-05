Les applications de conciergerie automobile se développent

La manière de consommer l’automobile a évolué et plusieurs start-up ont décidé de "démocratiser" la conciergerie. L'objectif est de simplifier toutes les démarches ennuyeuses et chronophages en rapport avec votre véhicule, contre de l'argent. Rien de bien nouveau, mais désormais tout ceci est accessible à tout le monde via une application.

La nouvelle application Motorist, disponible sur les stores Apple et Google Play, est une conciergerie 2.0, nous apprend le site iGeneration, spécialisé dans le high-tech. Le fonctionnement est simple, une fois téléchargée, cette dernière vous propose d’enregistrer un ou plusieurs véhicules, en saisissant les informations à la main ou en utilisant l’appareil photo de votre smartphone afin de scanner le code d’identification VIN. Une fois les informations de base saisies, vous pouvez utiliser l’application pour remplir l’historique de maintenance et de réparation, pour prévoir les maintenances à venir mais également suivre toutes les dépenses associées.

Vous pouvez aussi suivre d’autres éléments comme l’usure des pneus en renseignant l’épaisseur restante de la gomme en fonction du kilométrage. Motorist vous préviendra alors quand il sera temps de les changer. Des graphiques permettent également de suivre la consommation de carburant dans le temps. Cette application repose sur un abonnement, facturé 3,99 € par mois ou 21,99 € par an avec une semaine d’essai gratuit dans ce cas. L’application conçue initialement en Asie du Sud Est (Singapour) est pour le moment exclusivement en anglais.

Dans un autre registre, les sociétés françaises Cartaker, Quatre-épingles et Park-Kings, proposent plusieurs services haut de gamme comme le convoyage de véhicule, le gardiennage, réaliser vos démarches administratives, amener votre voiture au garage, au contrôle technique, se faire livrer du carburant ou même s’offrir les services d’un voiturier. La démarche est la même. Une fois l’application téléchargée, il vous suffit d’entrer les informations de votre véhicule, vos données bancaires et chaque service sera facturé en fonction de votre abonnement.