Les ateliers de mécanique et de carrosserie dans le vert

Avec moins de voitures neuves disponibles dans les concessions, le marché de l’occasion est en tension depuis de nombreux mois. Des véhicules d’occasion qui demandent plus d’entretien qu’un véhicule neuf.

Confirmés par un baromètre réalisé sur la base de 871 ateliers de mécanique et 409 ateliers de carrosserie, les chiffres d'activité du secteur sont en hausse de 5,4 % pour la mécanique, et de 12,7 % pour la carrosserie sur les six premiers mois de 2022 par rapport à 2021.

Ces augmentations sont en grande partie le résultat de l’explosion du prix des pièces, respectivement de + 7,7 % en mécanique et de +15,6 % en carrosserie (qui inclut l’augmentation très forte des prix de la peinture).

En ne considérant que les chiffres de la main-d’œuvre, véritable indicateur de l’activité, ces augmentations ne sont plus que de +0,9 % en mécanique et + 10,2 % en carrosserie.

Comparée à 2019, véritable année de référence avant l’activité erratique des deux dernières années, liée à la crise sanitaire et aux différentes restrictions de circulation, la main-d’œuvre pour l’activité mécanique est aussi en légère hausse : + 0,8 % (pour un global de +6,2 % concernant l’activité). Pour la main-d’œuvre carrosserie, le constat est identique : + 5,2 %, pour une activité globale cette fois en hausse de 9,8 %.

Pièces et main-d’œuvre confondues, la variation globale des deux activités en 2022 par rapport à 2021 est également en hausse de 6,5 %. Une augmentation des chiffres qui grimpe même à + 6,8 % par rapport à 2019.