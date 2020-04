Les autos les plus exclusives - Les plus belles photos d'Eddy Clio (galerie 5)

Hier, nous vous proposions une première partie des voitures les plus exclusives immortalisées par Caradisiac lors des innombrables sorties de notre photographe, Eddy Clio. En un peu moins de vingt ans, l'intéressé en a vu, des mécaniques ! De la "simple" Peugeot" monosiège à bulle (nous vous laisserons la découvrir dans notre galerie) à la plus grande fiesta sur piste en Ferrari, Koenigsegg ou McLaren, la sélection est variée, éclectique. Prenez également quelques secondes pour regarder le photomontage de la photo d'ouverture de cet article, sur fond de Koenigsegg !

Comme pour notre précédent album sur les voitures les plus exclusivse, nous vous lançons un défi : sans tricher (donc sans regarder les noms sous les photos), essayez de deviner quels modèles sont dans notre sélection. Si vous parvenez déjà à faire du 50 à 60 % juste avec vos connaissances et votre mémoire, et en trouvant les modèles exacts, vous êtes alors un bon passionné automobile. Et si vous faites mieux et que vous vous approchez des 100 %, alors là, chapeau...