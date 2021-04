Les batteries solides pas avant 2030 chez BMW

En dehors de Volkswagen qui s'investit sur une seule et même plateforme de voitures électriques, on ne peut pas dire que les marques allemandes soient pour l'instant parfaitement entrées dans la danse. C'est particulièrement le cas chez BMW, dont on attend toujours une suite à l'i3, et qui n'a aucune plateforme modulable et dédiée spécifiquement à la voiture électrique. Pour cela, il faudra attendre 2025 chez la marque bavaroise, qui décline en attendant ses modèles thermiques à l'électrique.

Aujourd'hui, BMW confirme que les premières batteries dites "solides" arriveront dès 2030 sur la sixième génération de véhicules électrifiés de la marque allemande, qui promet des coûts de production et une autonomie similaires à celles des modèles à moteur à combustion que nous connaissons aujourd'hui.

BMW dit réaliser ses développements de batteries solides en interne. Une stratégie opposée à celle du groupe Volkswagen qui a investi lourdement dans un spécialiste américain en la matière, en espérant en tirer les fruits avant 2025. Le premier démonstrateur BMW de cette génération à venir de stockage d'énergie ne sera quant à lui pas présenté avant 2025.