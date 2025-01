Les bilans 2024 - Serge Bellu: "avec le BMW X2 on touche le fond"

Quelle est ta voiture coup de cœur en 2024?

La Hongqi Guoya. Découverte au Mondial de l’Auto, elle est étonnante par la justesse de ses proportions, son économie de moyen, son léger parfum d’un autre temps. Cette expression raffinée du luxe tranche radicalement avec celle des constructeurs européens qui ne règnent plus sur le segment de l’élégance

Quelle est la voiture qui t'a déçu?

La BMW X2. Comment une marque qui longtemps donna le ton en matière de style a-t-elle pu sombrer à ce point ? Avec la X2 on touche le fond, avec un profil grotesque, des proportions ineptes, une allure ridicule…

Le modèle 2025 que tu attends avec impatience?

La Renault Twingo. Plus encore que la Renault 5, la Twingo déjà moderne en son temps, se prête à merveille à une réinterprétation contemporaine.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce que t’a le plus agacé?

La publicité sur le SUV. Les messages publicitaires continuent de présenter les SUV au cœur de la jungle urbaine, faisant croire aux badauds que ces véhicules lourds, agressifs, encombrants et laids constituent l’expression idéale de la voiture citadine.

Que t'inspire le départ d'Anne Hidalgo?

Le mal est fait, et il faudra des années pour le réparer :

- pour que les piétons ne soient plus négligés et mis en danger par les cyclistes velléitaires,

- pour que les transports en commun et les livraison de soient plus gênés par les vélos,

- pour que les cyclistes renoncent aux pleins pouvoirs dont ils ont été gratifiés par la maire de Paris,

- pour qu’ils ne roulent plus en sens inverse des autres véhicules et qu’ils respectent la signalisation (feux rouges),

- pour que le visage historique de Paris, soit restitué avec ses « vraies », places historiques circulaires et fluidifiantes,

- pour que soit réduite la pollution que génère la réduction de nombre de voies de circulation.

Le départ de Carlos Tavares : dommage ou tant mieux?

L'usure du pouvoir. Il est longtemps passé pour un passionné d’automobiles et on lui doit en partie la renaissance d’Alpine, mais il a complètement dévissé pour donner la priorité absolue au profit. Où est passé l’amour de l’automobile quand on voit ce qu’il a été fait (ou pas fait) pour les joyaux de Stellantis : Alfa Romeo, Citroën, Dodge, Lancia, Maserati…

Quand passeras-tu à l’électrique?

Quand les moteurs éleriques émettront une mélodie harmonieuse. Passant beaucoup de temps dans la montagne corse, à 80 km des lieux de recharge, je n’y pense même pas. Sur un plan plus personnel, je retarde au maximum la frustration de ne plus entendre la sonorité d’un V8. On aurait pu se contenter d’interdire les diesel aux bruits et aux effluves vraiment détestables.

Ton souhait auto pour 2025

Que l'automobile ne perde pas son âme. Que les rares marques qui ne sont pas reniées, qui ont su préparer la transition écologique avec panache, avec le respect de leur patrimoine, continuent sur leur trajectoire vertueuse. Je n’en vois que deux qui répondent à cette équation : Porsche et Ferrari.