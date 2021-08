Les Chinois, grands maîtres mondiaux de l'électrique ?

C'est un graphique très intéressant que nous livrent nos confrères du site EV-Volumes. Il s'agit du cumul des ventes de voitures rechargeables à travers le monde au premier semestre par groupe automobile et/ou alliance. Sans grande surprise, Tesla arrive en tête avec 100 % de voitures électriques et un total proche des 400 000 livraisons, juste devant un groupe Volkswagen qui n'est qu'à un peu plus de 170 000 véhicules totalement électriques.

Mais ce qui interpelle le plus dans ce graphique, c'est la présence très importante des groupes chinois, alors même que la quasi totalité d'entre eux ne s'exportent pas en dehors de Chine. Même si plusieurs débarquements de constructeurs chinois sont en cours en Europe, il n'empêche que la totalité de leurs ventes se font pour l'heure sur leur sol.

Et quelle performance pour des marques qui sont cantonnées à leur marché domestique ! Certes, la Chine est le premier marché automobile mondial avec les Etats-Unis, et, certes, le gouvernement fait tout pour décourager, voire interdire les populations d'acheter du thermique (limitation dans les immatriculations, bannissement des grandes villes...). Il n'empêche, BYD et autres Wulling font fort, d'autant plus qu'ils se positionnent désormais sur le segment des petites électriques bon marché clairement délaissé en 2021 par les constructeurs occidentaux, pour l'heure bien trop occupé à produire des véhicules moyen ou haut de gamme.