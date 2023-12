Les conducteurs de Tesla auraient plus d'accidents que les autres

La société américaine LendingTree, spécialisée notamment dans l’assurance automobile, a étudié des « millions » de devis d’assurance enregistrés aux Etats-Unis sur QuoteWizard entre le 14 novembre 2022 et le 14 novembre 2023. Ces données comportent de nombreuses informations sur le nombre d’accidents des clients mais aussi leur modèle de voiture et certaines infractions dont la déclaration est obligatoire. Ils ont ensuite établi plusieurs classements dont celui des marques avec les conducteurs les plus souvent impliqués dans des accidents.

Et c’est Tesla qui domine ce classement dans le mauvais sens, avec une moyenne de 23,54 accidents pour 1000 conducteurs. La marque électrique américaine devance Ram, dont les conducteurs sont en moyenne 22,76 pour 1000 à subir un accident de la circulation. Ceux de Subaru arrivent à la troisième position (20,9) devant ceux de Mazda (18,55), Lexus (18,35) et Volkswagen (18,17). BMW, une marque dont les conducteurs sont parfois caricaturés pour leur mauvais comportement au volant, arrive en septième position avec 17,81 accidents pour 1000 conducteurs.

Les conducteurs de Pontiac sont les meilleurs

D’après le même classement, les conducteurs de Pontiac sont les moins susceptibles d'avoir un accident avec un taux de 8,41 pour 1000 devant Mercury (8,96), Saturn (9,13), Chrysler (11,07) ou Cadillac (11,13). A noter que LendingTree donne aussi les marques les « mieux » représentées au registre de la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants et ce sont les conducteurs de BMW qui se distinguent dans le mauvais sens avec 3,13 délits de ce genre pour 1000 conducteurs. Ceux de Tesla s’en tirent beaucoup mieux à ce niveau avec 1,02 délit pour 1000 conducteurs. Précisions que ces données concernent uniquement les Etats-Unis et ne sont pas directement transposables chez nous. Mais qu’est-ce que qui conduit les propriétaires de Tesla à subir davantage d’accident que les autres ? Les performances de leurs autos ?