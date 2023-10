Les députés laissent un petit sursis aux SUV hybrides

Si nous devons attendre quelques jours de plus pour connaître les dispositions exactes du bonus écologique 2024 et la liste des véhicules électriques éligibles à l’avantage fiscal (a priori vidée de toutes les voitures fabriquées en Chine), on sait déjà ce qui attend les voitures thermiques les plus émettrices en CO2. Et ça va faire très mal : dès le niveau de 194 g/km, toutes les voitures neuves obligeront à régler une taxe de 60 000€ quel que soit leur prix. Et il faudra ajouter à cela un malus au poids s’activant à 1 600 kg au lieu de 1 800 kg actuellement. Pour l’instant, les véhicules hybrides rechargeables rejetant moins de 50 g/km de CO2 d’après le cycle d’homologation restent exonérés de ce malus au poids mais pas les véhicules hybrides simples, dont certains véhicules comme le Toyota Highlander Hybrid 2,5 litres qui pèse 2 177 kg (soit un malus au poids de 3 770€ à raison de 10€ par kg au-dessus des 1 800 kg).

Mais en raison de la baisse du seuil de déclenchement du malus au poids en 2024, d’autres véhicules hybrides moins lourds (souvent des SUV) se retrouvaient pénalisés par ce système. Le Renault Espace E-Tech de 200 chevaux, par exemple, pèse 1 633 kg dans sa version Iconic à sept places d’après le configurateur de la marque. Il y échappera : les députés du groupe Horizons viennent de faire passer un amendement à l’Assemblée nationale à ce sujet : « tout en conservant l’incitation faite aux constructeurs de développer, et aux consommateurs d’acquérir, des véhicules plus légers, donc plus sobres, il s’agit ainsi de ne pas pénaliser les motorisations hybrides, structurellement un peu plus lourdes, par rapport aux motorisations purement thermiques, alors que les motorisations hybrides présentent d’autres avantages sur le plan environnemental », estiment-ils. Les véhicules hybrides neufs non rechargeables échapperont donc totalement au malus au poids en 2025.

En 2025, les hybrides n’y échapperont plus

Il ne s’agit que d’une exemption provisoire car pour 2025, il est bien prévu de pénaliser les véhicules hybrides et hybrides rechargeables pour leur masse, du moment où elle dépasse le seuil de déclenchement visé. Avec tout de même une petite aide résiduelle pour les modèles hybrides rechargeables, sous la forme d’un abattement de 200 kg : « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse », est-il prévu par la loi de finance pour 2025. A ce niveau cependant, cet abattement ne pourra plus aider les énormes et lourds SUV hybrides rechargeables de luxe qui plaisent tant sur le marché actuel puisqu’ils dépassent souvent allégrement les deux tonnes sur la balance.