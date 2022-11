Les désormais 75 279 bornes de recharges de France sont disponibles 82 % du temps

Les témoignages sur l'indisponibilité des bornes de recharge, qu'elles soient hors-service ou vandalisées, lentes ou rapides, sont nombreux. Mais apparemment, les mécontents s'expriment plus que les satisfaits (une habitude bien connue, on ne parle jamais des trains qui partent à l'heure !). En effet, selon le dernier baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public, publié conjointement par l'Avere-France et le Ministère de la Transition énergétique, ces bornes ont été en réalité disponibles 82 % du temps, au mois d'octobre 2022. Un tout nouvel indicateur, qui vient rejoindre les autres (nombre de bornes, puissance de celles-ci, répartition géographique, puissance installée au niveau national, régional, etc.).

Alors certes, cela laisse 18 % du temps pendant lequel elles ne le sont pas, qu'elles soient en maintenance ou hors-service, et c'est toujours 18 % de trop. Mais avec un tel chiffre, on ne peut pas dire que le tableau soit si noir. C'était en tout cas pire début 2021, quand une étude Opinion Way basée sur des relevés de l'AFIREV (Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules), avait conclu à 25 % de bornes inutilisables.

Dans le détail, ce sont les bornes de recharge rapide en courant continu DC de plus de 150 kW de puissance qui ont le taux de disponibilité le plus élevé, avec 84,67 % du temps. Les bornes DC de moins de 150 kW sont disponibles, elles, 78,84 % du temps. Quant aux bornes en courant alternatif, quelle que soit leur puissance, elles sont disponibles 81,77 % du temps.

On surveillera avec attention cet indicateur, afin de voir si la situation s'améliore ou se dégrade, ce qui en dira long sur l'efficacité de la maintenance du réseau de recharge, suite aux pannes ou au vandalisme.

+ 53 % de bornes de recharge publiques en un an

Ce qui s'améliore en tout cas, sans ambiguïté, c'est l'étendue de ce réseau de recharge. Si l'on n'a toujours pas atteint, fin octobre 2022, les 100 000 bornes accessibles au public, un objectif qui rappelons-le, devait être atteint fin 2021, on s'en rapproche à grande vitesse.

En effet, à fin octobre 2022, ce sont 75 279 bornes, toutes puissances confondues, qui sont désormais en service. Cela représente une augmentation de + 53 % sur un an.

Depuis le début de l'année, ce sont 21 612 points de charge qui ont été déployés (soit autant qu'entre 2016 et 2020 !), et rien que sur le mois d'octobre 2022, 3 649 d'entre eux ont fait surface. La tendance est donc à l'accélération, et on devrait, si la tendance se poursuit, atteindre plus de 82 000 bornes fin 2022, et les 100 000 en mai 2023.

On apprend aussi, grâce à ce baromètre, que chaque borne publique est utilisée en moyenne 14 fois par mois. En octobre 2021, c'était moitié moins. Sachant qu'il y a 53 % de bornes en plus, cela veut bien dire que le marché de l'électrique est en plein boum, et que les utilisateurs utilisent donc beaucoup plus le réseau existant.

Mais avec 14 sessions de recharge en moyenne par mois, et même s'il y a des disparités selon les bornes, il y a encore une marge avant d'arriver à une utilisation à pleine capacité du réseau mis en place. Ce qui est, somme toute, assez rassurant.