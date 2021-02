Etude - Un quart des bornes de recharge électrique sont inutilisables

Il s'agit ici de la première étude d'ampleur. D'un côté, 500 utilisateurs de véhicules électriques ont été interrogés par l'institut de sondage Opinion Way, et de l'autre les données statistiques concernant environ 22 000 points de recharges et 600 000 sessions de recharge ont été statistiquement analysés par l'AFIREV, une association qui regroupe les acteurs de la recharge électrique (Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules).

Le constat est sans appel. Les dysfonctionnements sont légion.

Ainsi, sur les 500 utilisateurs interrogés, 85 % ont rencontré au moins une fois une borne de recharge hors-service, dont 25 % souvent, 33 % régulièrement, et 27 % parfois. Seuls 15 % n'ont jamais eu de problème.

Sur les 22 000 bornes étudiées, un quart est inutilisable, 9 % ont été indisponibles plus de 7 jours consécutifs, et 26 % des recharges ont échoué

Ils sont également 83 % à avoir rencontré des soucis de recharge sur les six derniers mois sur une borne.

Pourtant, 80 % des sondés affirment être satisfaits de la qualité de recharge. Ils sont 86 % à utiliser au moins de temps en temps des bornes de recharge accessibles au public, même si la grande majorité, soit 79 %, utilisent la recharge à la maison comme moyen de recharge principal.

L'étude statistique des 22 000 points de recharge du réseau Gireve, qui représente les 3/4 du réseau français selon l'étude, n'est pas plus rassurante. Elle conclut que 25 % des bornes sont inutilisables car occupées (à juste titre ou non, l'étude ne le précise pas) ou tout simplement hors-service. Pire, 9 % de ces bornes ont été hors-service plus de 7 jours consécutifs.

Enfin, sur plus de 600 000 sessions de recharge analysées, 26 % ont échoué.

Vous trouverez ici les résultats plus complets et de nombreux tableaux interactifs concernant cette étude :

https://www.observatoire-recharge-afirev.fr/resultats/

Les acteurs de la recharge électrique se sont engagés, dans une charte signée le 12 octobre 2020, à améliorer la recharge sur deux points principaux : l'information et l'accompagnement des utilisateurs, avant et pendant les recharges, le niveau de disponibilité d'ensemble des réseaux et le taux de réussite des sessions de recharge.

Avec Autoactu.com