Les droits TV des 24 Heures du Mans acquis par L'Equipe

France Télévision diffusait jusqu'ici les 24 Heures du Mans, mais la conjugaison au passé est désormais de mise puisque les droits télévisuels de l'épreuve mancelle ont été acquis par la chaîne L'Equipe. Un rachat logique pour l'ACO, responsable de l'organisation de l'évènement :

"France Télévisions nous offrait une belle visibilité jusqu'ici sur les 24 Heures du Mans, mais ne nous en donnait pas sur le reste du Championnat du monde. Le WEC est en plein essor. Les marques reviennent comme Ferrari, Porsche, Peugeot et Audi qui seront toutes en course à l'horizon 2023 avec Toyota. Il y avait, pour nous, une forme de logique à retrouver tous les événements du WEC au même endroit, avec une offre complète sur différents supports. En s'alliant à L'Équipe, on aura une visibilité garantie".

L'Equipe compte mettre le paquet avec une diffusion s'étalant sur plusieurs jours : "pour nous, Le Mans démarrera dès le mercredi et s'achèvera le dimanche soir. Nos envoyés spéciaux nous feront vivre les derniers roulages, les essais, la qualification de l'hyper pôle, la parade du vendredi, etc. Et nous diffuserons également les courses supports disputées sur le circuit principal (la Porsche Cup, Road to le Mans et l'Endurance racing legends)". (Source).

Rappelons que les 24 Heures du Mans ont été reportées au 21 et 22 août prochain.