Fin juillet, un important incendie se déclarait à bord du navire Fremantle Highway comprenant 3784 voitures. Le bateau est désormais à quai et l'incendie maîtrisé. Cela dit, dans le lot, 498 automobiles branchées sont à décharger. Et certaines d'entre elles ont subi la chaleur et les flammes de la catastrophe. Sachant que les batteries endommagées peuvent produire un nouveau désastre, les autorités anticipent : elles les plongeant dans des bennes avant de les charger pour la casse.

Sur les images publiées sur la plateforme vidéo Youtube, des grues déplacent précautionneusement ces véhicules avec en guise de toile de fond les parois rouillées et brûlées du Fremantle Highway. Plusieurs bennes sont alignées à proximité immédiate de l'épave du bateau. Afin d'assurer le coup, l'opérateur plonge à plusieurs reprises les voitures dont les dégradations sont manifestes. Des fumerolles s'échappent des Mercedes filmées sur les séquences puis un camion plateau opère le trajet vers la casse.

Les électriques du Fremantle Highway plongées dans des cuves d'eau

Ce type de manœuvre prend tout son sens après les multiples incidents produits par les véhicules électrifiés par le passé. En la matière, des pompiers hollandais se voyaient obligés de noyer une BMW i8 pour mettre fin à un incendie. Autre histoire similaire, une Tesla Model S prenait feu aux États-Unis dans un centre de recyclage plusieurs mois après son accident. Cette fois, en les plongeant dans ces bennes, les voitures endommagées du Fremantle Highway ne devraient pas produire de combustion spontanée.