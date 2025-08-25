Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Volkswagen Golf SW et la Toyota Corolla Touring Sports se battent pour le titre de meilleur break compact

4. Les fiches techniques respectives des Volkswagen Golf SW et Toyota Corolla Touring Sports

 

La Volkswagen Golf SW et la Toyota Corolla Touring Sports se battent pour le titre de meilleur break compact

Les chiffres clés

Volkswagen Golf 8 Sw VIII (2) SW 1.5 ETSI EVO2 150 R-LINE DSG7 Toyota Corolla 12 Touring Sports XII (2) COROLLA TOURING SPORTS HYBRIDE 140CH GR SPORT
Généralités    
Finition R-LINE GR SPORT
Date de commercialisation 19/04/2024 03/10/2023
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 36 mois
Dimensions    
Longueur 4,63 m 4,65 m
Largeur sans rétros 1,78 m 1,79 m
Hauteur 1,48 m 1,46 m
Empattement 2,66 m 2,70 m
Volume de coffre mini 611 L 596 L
Volume de coffre maxi 1 642 L 1 606 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 440 Kg 1 400 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Essence Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV 5 CV
Moteur 4 cylindres , 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3 1 798 cm3
Puissance 150 ch 140 ch
Couple 250 Nm à 1 500 trs/min 142 Nm à 3 600 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 7 1
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 224 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.6 s 9.4 s
Volume du réservoir 50 L 43 L
Emissions de CO2 123 g/km (wltp) 107 g/km (wltp)
Bonus malus max 260 ZERO
