La Volkswagen Golf SW et la Toyota Corolla Touring Sports se battent pour le titre de meilleur break compact
4. Les fiches techniques respectives des Volkswagen Golf SW et Toyota Corolla Touring Sports
Les chiffres clés
|Volkswagen Golf 8 Sw VIII (2) SW 1.5 ETSI EVO2 150 R-LINE DSG7
|Toyota Corolla 12 Touring Sports XII (2) COROLLA TOURING SPORTS HYBRIDE 140CH GR SPORT
|Généralités
|Finition
|R-LINE
|GR SPORT
|Date de commercialisation
|19/04/2024
|03/10/2023
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,63 m
|4,65 m
|Largeur sans rétros
|1,78 m
|1,79 m
|Hauteur
|1,48 m
|1,46 m
|Empattement
|2,66 m
|2,70 m
|Volume de coffre mini
|611 L
|596 L
|Volume de coffre maxi
|1 642 L
|1 606 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 440 Kg
|1 400 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|8 CV
|5 CV
|Moteur
|4 cylindres ,
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 498 cm3
|1 798 cm3
|Puissance
|150 ch
|140 ch
|Couple
|250 Nm à 1 500 trs/min
|142 Nm à 3 600 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|1
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|224 km/h
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.6 s
|9.4 s
|Volume du réservoir
|50 L
|43 L
|Emissions de CO2
|123 g/km (wltp)
|107 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|260
|ZERO
Photos (52)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération