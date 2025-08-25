Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Volkswagen Golf SW et la Toyota Corolla Touring Sports se battent pour le titre de meilleur break compact

3. La Volkswagen Golf SW parvient à faire oublier son surcoût costaud

 

Même pour un break, les qualités objectives ne suffisent plus. Si nos deux rivaux du jour affichent des volumes de chargement conséquents et des niveaux de confort élevés, la Toyota misait beaucoup sur sa très sobre mécanique hybride pour supplanter la Volkswagen. Mais, en distillant davantage d’agrément lors de la conduite et en proposant des technologies embarquées plus sophistiquées, cette dernière parvient à l’emporter.

Volkswagen Golf SW 1.5 eTSI Evo2 150 ch R-Line DSG Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybride 140 ch GR Sport
Budget
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 7.63
  • 7.63
  • 7.63
  • 7.63
  • 7.63
 
Pratique
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 14,1 /20 13,9 /20
