La Volkswagen Golf SW et la Toyota Corolla Touring Sports se battent pour le titre de meilleur break compact
3. La Volkswagen Golf SW parvient à faire oublier son surcoût costaud
Même pour un break, les qualités objectives ne suffisent plus. Si nos deux rivaux du jour affichent des volumes de chargement conséquents et des niveaux de confort élevés, la Toyota misait beaucoup sur sa très sobre mécanique hybride pour supplanter la Volkswagen. Mais, en distillant davantage d’agrément lors de la conduite et en proposant des technologies embarquées plus sophistiquées, cette dernière parvient à l’emporter.
|Volkswagen Golf SW 1.5 eTSI Evo2 150 ch R-Line DSG
|Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybride 140 ch GR Sport
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,1 /20
|13,9 /20
