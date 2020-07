Les Français, conducteurs les plus hargneux d'Europe?

Comme chaque année, la Fondation Vinci Autoroutes publie son baromètre de la conduite responsable, établi à partir des réponses de 12 400 personnes dans 11 pays d’Europe.

Et à la veille d’un été qui s’annonce particulièrement chargé sur les routes de France du fait des conséquences de la crise sanitaire qui n’incite pas à voyager à l’étranger, certains chiffres ont de quoi inquiéter.

Du côté des Français, on apprend qu’un conducteur sur cinq (20% des Français, contre 16% des européens) admet adopter un comportement plus agressif une fois au volant, que 70% d’entre nous peuvent injurier les autres usagers de la route (55% des européens), et que 34% n’hésitent pas à coller au pare-choc d’un véhicule qui les a énervés. Voilà les touristes prévenus.

La tendance des conducteurs à se sentir ”dans leur bulle” lorsqu’ils sont au volant leur fait oublier la dimension collective de la conduite et par là même les conséquences de leur comportement sur les autres », commente Bernadette Moreau, Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes

En revanche, on observe (hélas) une forme d’harmonisation en matière d’usage du téléphone au volant : 50% des européens (et 48% des Français) téléphonent au volant en utilisant le système Bluetooth, et 11% (10% des Français) ont eu ou failli avoir un accident en utilisant leur téléphone alors qu’ils conduisaient.

Le baromètre s’intéresse enfin à la question du « corridor de sécurité », très important sur autoroute. La loi prévoit en effet que les conducteurs changent de voie et réduisent leur vitesse à l’approche de véhicules immobilisés ou circulant à faible allure sur les accotements de la chaussée. Les contrevenants s’exposent à une amende de quatrième classe, soit un montant de 135 €, réduit à 90 € en cas de règlement rapide.

Or, le baromètre souligne que 73 % des français ne respectent pas systématiquement ledit « corridor», chiffre qui recoupe celui selon lequel 72 % d’entre nous prennent des libertés avec le respect des distances de sécurité. Mais comme nous ne sommes pas à un paradoxe près, le baromètre précise que « 52 % considèrent que le non-respect des distances de sécurité est l’une des principales causes d’accidents impliquant le personnel d’intervention sur autoroute. »