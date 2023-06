Les Français partent toujours en vacances en voiture mais l’avion gagne du terrain

« Comment partirez-vous en vacances cet été ? », voilà la question à laquelle ont répondu entre le 31 mai et le 1er juin 2023 un échantillon de 1008 personnes âgées de 18 ans et plus, « représentatives de la population française » selon OpinionWay dans un sondage réalisé pour Point S. Sans surprise, la voiture reste le mode de transport privilégié des vacanciers mais elle n’équipera plus que 68% des Français en voyage cet été contre 78% en 2022.

C’est en effet l’avion qui progresse le plus cette année, une solution choisie par 17% des vacanciers contre 11% seulement un an plus tôt. Le train n’arrive que troisième avec 12% des vacanciers préférant ce mode de transport, contre 11% en 2022. Le car de tourisme, enfin, concernera 2% des vacanciers.

Les jeunes plus intéressés par le train

5% des vacanciers français seulement disent choisir leur mode de déplacement en fonction de son impact écologique. 45% d’entre eux se réfèrent avant tout à la praticité et 31% estiment choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Seulement 15% des vacanciers privilégient le mode de transport le plus économique. Dans le détail, on note que les jeunes de moins de 24 ans sont 30% à envisager de partir en vacances en train. Les habitants de la région parisienne sont même 28% à préférer ce mode de transport pour leurs vacances, contre seulement 4% dans les communes rurales.

A noter aussi que 87% des voyages en voiture seront effectués avec un modèle thermique, 12% avec une auto hybride et 2% avec un véhicule électrique. Et 91% des vacanciers disent qu’ils prépareront leur voiture avant leur voyage, notamment en vérifiant la pression des pneus (66%) et le niveau d’huile (54%).