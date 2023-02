Les Français préfèrent rouler seuls qu'accompagnés

Les pouvoirs publics ont beau nous encourager financièrement au covoiturage dans les trajets quotidiens, il y a encore loin, bien loin de la coupe aux lèvres.

Malgré des prix du carburant au plus haut, malgré une inflation qui frappe aussi l’entretien automobile et pourrait inciter à laisser davantage nos voitures au garage, malgré un télétravail qui peut inviter à repenser ses habitudes de transport, malgré la congestion de trafic en agglomération et malgré l’importance de la meilleure gestion des ressources d’énergie, les chiffres sont implacables : 84,7% des automobilistes se déplacent seuls dans leur véhicule dans le cadre de leurs trajets du quotidien, ainsi que nous l’apprend la troisième édition du baromètre de l’autosolisme (néologisme qui désigne le fait de se déplacer seul en voiture), publiée ce jeudi matin par Vinci autoroutes.

Ces chiffres, qui traduisent une hausse sensible par rapport à l’édition précédente (82,6%) ont été obtenus dans le cadre d’un partenariat entre l’entreprise et différentes collectivités territoriales (1).

L’étude a été menée sur 700 000 véhicules circulant sur 11 axes autoroutiers, entre mi-septembre et mi-novembre 2022, et ce grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

On y apprend ainsi que l’autosolisme est surtout constaté entre 7 et 8 heures du matin (89% des cas en moyenne) et baisse de façon sensible pour atteindre 78% vers 10 heures. D’autre part, il apparaît que plus les trajets sont courts (moins de 10 km), et moins on est enclin à partager son habitacle, perçu par l’automobiliste comme un prolongement de son domicile.

Enfin, d’importantes disparités régionales sont constatées. Si le taux moyen d’occupation est de 1,24 passager/véhicule, celui-ci varie de 1,02 autour de Nantes à 1,35 à Toulon. Dans tous les cas, on est bien en-dessous du 1,75 passager / voiture visé par les autorités dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone 2035.



« Cette nouvelle édition du baromètre de l’autosolisme confirme que les Français continuent à une écrasante majorité de circuler seuls dans leur voiture en semaine pour leurs trajets domicile-travail, alors même que le covoiturage offre une solution simple et efficace pour répondre non seulement aux enjeux économiques, mais également de congestion des agglomérations et de réduction des émissions de CO2 » commente Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes.

Si ce baromètre est un moyen pour l’entreprise de promouvoir ses propres solutions de mobilité partagée (parkings multimodaux aux abords des autoroutes, notamment), il s’appuie sur une réalité: les Français demeurent de farouches individualistes, ce que confirment les derniers chiffres publiés ce matin même par l’Observatoire national du covoiturage du quotidien.

Selon cet organisme, si le nombre de covoiturages s’est établi à 783 721 en janvier 2023, chiffre record obtenu dans un contexte de grèves de transports, « ce mode de déplacement via les applications spécialisées ne dépasse donc pas les 40 000 par jour à comparer aux millions de déplacements quotidiens en voiture ou dans les transports en commun ».



(1) Tours Métropole Val-de-Loire, la Communauté d’Agglomération Pays basque, Montpellier Méditerranée Métropole, Nouvelle Aquitaine Mobilités et la Région Nouvelle Aquitaine, ainsi que la direction interdépartementale des routes Atlantique