Ile-de-France : sur l’A10, un parc multimodal pour alléger le trafic vers Paris

L’automobile de demain sera électrifiée, connectée et, surtout, utilisée de manière raisonnée afin de ne pas contribuer à la thrombose des centres urbain, lesquels vont de toute façon se montrer de plus en plus difficiles d’accès. Pour autant, les automobilistes ne polluent pas par plaisir mais utilisent leur voiture faute de solutions alternatives. D’où l’intérêt du parc multimodal tout récemment inauguré par Vinci Autoroutes à Longvilliers, dans les Yvelines, à proximité immédiate de l’A10.

Il s’agit d’un parking de 255 places qui permet de garer gratuitement sa voiture, et d’où l’on peut alors soit poursuivre son trajet en covoiturage, soit emprunter un car express permettant de rallier les gares RER voisines situées à Dourdan et Massy, afin de rallier le centre de Paris en quelques minutes. On y dénombre huit quais accessibles à cinq lignes de cars, avec pour les plus importantes une fréquence de 5 minutes en période de pointe.

Ce parking, qui représente un investissement de 6 millions d’euros, propose aussi 8 places où l’on peut gratuitement recharger sa voiture électrique, un espace de coworking, un abri sécurisé pour les vélos, un bâtiment climatisé en été et doté du wi-fi, et même de casiers réfrigérés permettant de récupérer des légumes frais commandé auprès d’agriculteurs locaux. Plusieurs centaines de passagers sont attendus chaque jour sur ce site, qui devrait en inspirer d’autres dans les années à venir.