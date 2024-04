Les Français sont agressifs au volant

De nombreux Français vont prendre la route au mois de mai à l’occasion des ponts. Bison Futé annonce d’ores et déja plusieurs journées rouges. Sachant que les embouteillages sont source d’énervement, le calme et la patience sont donc plus que jamais recommandés.

Un conseil que peu d’automobilistes vont suivre car selon une récente étude de la Fondation Vinci autoroutes, les Français seraient de plus en plus agressifs en voiture.

Près de sept automobilistes sur dix (68%) reconnaissent qu'ils insultent d'autres conducteurs, 59% admettent qu'ils n'hésitent pas à klaxonner ceux qui les énervent sur la route, 35% admettent coller les véhicules qui les énervent, 29% doublent par la droite et 18% vont jusqu'à descendre de leur véhicule pour s'expliquer avec d'autres usagers sur la chaussée.

Les Franciliens pointés du doigt, étonnant ?

Sur l'ensemble du territoire, la région la plus touchée par les incivilités au volant est, pour la dixième année consécutive, l'Île-de-France. Un résultat peu étonnant au regard des difficultés de circulation récurrentes dans Paris et sa grande couronne. En 2023, les Parisiens ont perdu 120 heures dans les bouchons, selon le classement 2023 Traffic Index de TomTom. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est classée deuxième. À égalité, les Hauts-de-France, le Grand-Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes complètent le podium tandis que le Centre-Val de Loire reçoit la palme de la région la plus exemplaire.

Le Baromètre Vinci Autoroute a été réalisé par Ipsos auprès de 2 400 Français âgés de 16 ans et plus.