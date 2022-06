Les Français veulent acheter leur occasion chez un concessionnaire, et avec une garantie

Le marché de l'occasion est certes en baisse sensible depuis le début de l'année (- 10,3 %), mais il représente toujours plus de 3 fois celui du neuf.

Mais quelles sont donc les préférences des Français quand ils achètent une voiture d'occasion ?

Ce sont des questions qui ont été posées à 1 082 personnes par l'institut de sondage YouGov, pour le compte de nos confrères du Journal de l'Automobile.

Et il en ressort que malgré l'avènement de nouveaux acteurs spécialisés dans la vente de véhicules d'occasion (VO), et la digitalisation de l'économie depuis le début de la pandémie, c'est toujours le bon concessionnaire de marque, et ses points de vente physiques, qui recueille les faveurs des acheteurs potentiels.

En effet, 44 % des personnes interrogées citent les concessionnaires qui portent le panneau d'une marque comme filière préférée d'acquisition d'un VO, loin devant les garages automobiles sans panneau (18 %) et l'achat à un particulier directement (18 % également). Les enseignes spécialisées (Distinxion, l'Agence Automobilière...) sont citées par 16 % des sondés et les sites internet dédiés à la vente de VO (Auto Hero, Cazoo, Autosphère, Spoticar, etc) par 13 % des interviewés. Mais il est un chiffre notable, celui de 22 %, qui est le pourcentage de personnes qui ne savent strictement pas par quelle filière ils vont acquérir un VO. Les indécis, dirait-on en matière d'élection.

Pour se renseigner, les sondés évoquent du coup assez logiquement les sites internet des concessionnaires (26 %), ensuite les sites de petites annonces (16 %), puis le bouche-à-oreille (12 %). Et en dernier lieu les sites spécialisés (11 %).

La garantie panne mécanique, un service associé plébiscité

Et lors d'un achat, quels sont encore les services plébiscités par les acquéreurs d'une occasion ? Eh bien preuve qu'ils n'ont qu'une confiance relative dans un achat de seconde main, le service associé cité principalement, par 44 % des acquéreurs potentiels, est la garantie panne mécanique (44 %). Elle devance, de peu, la possibilité d'avoir accès à un rapport d'historique sur le véhicule (41 %), puis la possibilité de faire reprendre son ancienne voiture (39 %), la garantie "satisfait ou remboursé" (34 %), la possibilité de financement (26 %), le reconditionnement à neuf (24 %), et en queue de peloton l'aide à la recherche de véhicule (11 %) et la livraison à domicile (9 %). Pourtant ce dernier service s'est beaucoup démocratisé depuis le début de la pandémie, mais sans gros succès encore à ce stade.

Pour terminer, une des questions portait sur le parcours d'achat, et l'attrait pour un achat 100 % dématérialisé. À ce chapitre, les Français sont loin d'être de grands fans, puisque seulement 22 % des répondants à l'enquête ont affirmé qu'ils pourraient y être favorables. Par contre, pour une grande majorité des acheteurs (68 %), il est hors de question de se passer du canal physique, les points de vente revêtant une importance primordiale.

Les acheteurs français de VO auraient-ils donc un petit côté traditionalistes ? On peut le penser, en tout cas aujourd'hui.

Sources : YouGov et Le Journal de l'Automobile