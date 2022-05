Les Français veulent télétravailler plus, tant que l'essence sera chère

Depuis une semaine, les prix des carburants ont encore à nouveau augmenté : de 7,5 centimes pour le SP95 E10, de 5,7 centimes pour le SP95, de 7,4 centimes pour le SP98, tandis que le gazole est le seul à baisser un peu, avec - 0,8 centime.

Devant ce constat, il n'est pas étonnant que les travailleurs français, du moins ceux qui le peuvent, aspirent pour certains à moins utiliser leur voiture, et à télétravailler plus. C'est le résultat d'une étude commandée par Citrix (une entreprise qui fournit des solutions informatiques hybrides, pour travailler aussi bien de chez soi que du bureau), réalisée par OnePoll, et publiée mardi 17 mai dernier.

Ainsi, sur les 1 000 Français interrogés (6 500 répondants en tout dans 10 pays), 43 % déclarent qu'ils vont (ou aimeraient) télétravailler plus souvent, pour éviter les frais de carburant supplémentaires découlant des trajets entre le domicile et le lieu de travail. On rappelle ici que la distance moyenne entre les deux, selon les derniers chiffres publiés fin 2021, est de 13,3 km, et que selon la DARES (Direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques), 74 % des actifs utilisent leur voiture pour aller travailler.

L'augmentation du prix des carburants impacte donc directement le budget transport, et in fine le niveau de vie. Pour information, aux USA, ce sont 57 % des travailleurs qui déclarent qu'ils vont ou aimeraient télétravailler plus.

Pour Traci Palmer, responsable des ressources humaines chez Citrix : "Les collaborateurs se sont rendu compte qu’ils étaient au moins aussi productifs chez eux qu’au bureau : la décision de se rendre au travail ne va plus de soi, mais fait l’objet d’une comparaison entre les avantages et les inconvénients du travail en présentiel. L’augmentation des prix des carburants pèse logiquement dans la balance et les salariés se demandent si le coût, le temps et l’énergie dépensés en se déplaçant valent vraiment la peine".

Pour beaucoup, c'est donc non.

Les entreprises doivent-elles compenser financièrement l’augmentation des frais de déplacement et/ou d’énergie ?

L’étude révèle aussi que 84 % des salariés français aimeraient que leur entreprise les dédommage pour leurs frais de carburant (trajets domicile-bureau) et/ou d’énergie (augmentation des factures lorsqu’ils télétravaillent), que ce soit sous la forme d’une augmentation de leur salaire, d’une indemnité spéciale, ou d’une autre façon.

Au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, pays culturellement plus libéraux, cette réponse s’élève respectivement à 65 %, 68% et 74 %.

En effet, il est clair que les factures d'énergie, électricité, gaz, ou fioul, sont plus élevées pour les télétravailleurs, surtout en période hivernale. Mais pour autant, seulement 16 % des Français interrogés prévoient de moins télétravailler en cette saison à cause de ces frais, preuve que les avantages d'un travail flexible sont plus forts que les inconvénients financiers.

Autre avantage du télétravail : moins de monde sur les routes, moins de temps perdu dans les bouchons pour ceux qui continuent à prendre leur auto, et donc une productivité accrue.